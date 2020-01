Engelbostel

Zuschütten oder viel Geld hineinstecken? Über das Schicksal des Feuerlöschteichs in Engelbostel wollen Langenhagens Politiker nun noch einmal genauer nachdenken. Der kürzlich vorgestellte Entwurf des Planungsbüros Birkhoff + Partner überzeugte den Fachausschuss für Stadtplanung am Dienstag jedenfalls nicht. Denn zentrale Fragen bleiben darin offen: Ist die Geruchsbelästigung der inzwischen stark verkleinerten Wasserfläche für die Anlieger erträglich? Kann sich Langenhagen angesichts der drohenden Verschuldung für Schul- und Feuerwehrneubauten die Neugestaltung für 163.000 Euro leisten?

Auslöser ist Kritik des Ortsrates am Gestank

Auslöser für die Debatte war die Kritik des Engelbosteler Ortsrats im November 2018 am beklagenswerten Zustand der historischen Stätte. Der marode Steg ist seit dem Frühjahr 2018 gesperrt. Seit dem Anschluss des Dorfes an die Kanalisation fehlt dem Teich ein natürlicher Wasserzulauf. Zwei extrem trockene Sommer haben den Wasserstand sinken lassen, das viele Laub der Bäume am Ufer führt zu einem schlammigen Sediment. Dessen Geruch insbesondere bei höheren Temperaturen stört die Anwohner seit Langem. Der Ortsrat bat im November 2018 deshalb um 20.000 Euro aus der Stadtkasse, um neue Ideen für den letzten Teich seiner Art in der Dorfmitte zu entwickeln.

Seitdem herrscht Verwirrung: Den Beschluss des Finanzausschusses aus dem Dezember 2018, 20.000 Euro für die Verfüllung des Teiches auszugeben, musste die Verwaltung kurz darauf mangels wasserrechtlicher Genehmigung zurückrufen. Zudem liefen viele Anwohner gegen die Idee Sturm. Sie überreichten in der Ratssitzung eine Unterschriftenliste für den Erhalt des Teiches. Allein: Das Geld blieb im Haushalt stehen. Diese Summe hat die Verwaltung nun darauf verwandt, das Büro Birkhoff + Partner zu beauftragen. „Sie hatten dafür aber keinen politischen Beschluss“, warf der Ratsherr Wilhelm O. Behrens für die Gruppe Grüne/Unabhängige am Dienstag der Verwaltung vor. Birgit Karrasch, die für die Verwaltung die Planung betreut, wies diesen Vorwurf zurück.

Auch Ausbaggern benötigt weitere Genehmigungen

Dennoch: Eine komplette Entnahme des Sediments aus dem Teich zur Beseitigung des Geruchs ist in dem vom Büro Birkhoff + Partner vorgestellten Entwurf nicht enthalten. Karrasch gab zudem zu bedenken, dass mangels Wasserzulauf die Grube nach einem Ausbaggern noch weniger Wasser enthielte. Zudem müsste die Stadt auch für eine derartige Aktion zunächst eine Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde einholen.

So bleibt in Engelbostel fürs Erste alles, wie es ist. Sollte die Politik neue Pläne verlangen, müsste sie dafür erneut Geld bereitstellen.

