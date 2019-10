Langenhagen

Das Tandera Theater gastiert am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Oktober, im Haus der Jugend in Langenhagen. Im Gepäck hat das Ensemble das Stück „Wo ist Inga“ nach einem Buch von Doris Meißner-Johannknecht. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und richtet sich an ganze Familie. Die Aufführungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Geschwister sind ja eine Sache für sich. Die, die welche haben, hätten manchmal lieber keine mehr oder am besten andere. Die, die keine haben, hätten vielleicht gerne welche, vielleicht auch nur leihweise. Genau darum geht es in dieser Geschichte um Britta. Eigentlich wollte sie überhaupt keine Schwester. Von Anfang an nicht. Wenn schon, dann lieber einen Bruder. Aber auch nicht unbedingt. Am liebsten wäre sie ganz alleine geblieben. Aber ihre Eltern haben einfach nicht auf sie gehört. Und nun ist ihre Schwester Inga da. Und ihre Eltern weigern sich, sie zurück zu geben. Also beschließt Britta tapfer, sich an ihre Schwester Inga zu gewöhnen. Doch das ist nicht immer ganz einfach.

Karten gibt es ab Montag, 7. Oktober, im Vorverkauf montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Eine Reservierung der Karten ist zurzeit nicht möglich.

Von Sven Warnecke