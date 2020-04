Engelbostel

Einen Gesamtschaden von etwa 300 Euro haben drei Jugendliche verursacht: Sie haben nach Aussage einer Polizeisprecherin am Freitag zwischen 3.30 und 3.50 Uhr von einem schwarzen VW Passat und einem blauen Renault Kangoo den Außenspiegel der Fahrerseite abgetreten. Die Autos parkten ordnungsgemäß am Klusmoor in Engelbostel. Zeugen hatten zuvor drei junge Männer beobachtet, die sich unweit der Fahrzeuge aufhielten. Alle drei waren dunkel gekleidet und führten ein Fahrrad mit sich.

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. Die Beamten hoffen auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0511) 1094215 melden.

Von Antje Bismark