Langenhagen

Das Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum in Langenhagen hat ein neues Angebot: Ab dem 18. Februar erhalten werdende Mütter dort im 14-tägigen Rhythmus Antworten auf Fragen rund um das Stillen. Die Kosten dafür richten sich nach Auskunft von Einrichtungsleiterin Christine Pfeuffer nach dem Beratungsaufwand.

Pfeuffers Angaben zufolge können Mütter ohne Anmeldung an den entsprechenden Beratungstagen von 9 Uhr bis 11.30 Uhr in der Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 15d vorbeischauen, um in der Sprechstunde Fragen zum Stillen oder zur Flaschennahrung zu stellen. „Selbstverständlich unter der Beachtung der Hygienevorschriften“, betont Pfeuffer. Die zertifizierte Stillberaterin Scarlett Highley gibt zu allen Fragen Auskunft.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0511) 721135 im Mehrgenerationenhaus oder direkt bei der Stillberaterin unter Telefon (0172) 4584649.

Von Sven Warnecke