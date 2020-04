Langenhagen

Es ist ein ungewohnter Anblick: Doch der Verkaufsraum bei Zweirad Krüger an der Walsroder Straße ist leer. Seit einigen Tagen ist das Geschäft auf behördliche Anordnung wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Umso reger ist dagegen der Betrieb in der Werkstatt. Auf den ersten Blick bleibt das unsichtbar: Erreichbar ist die Werkstatt nur über den Hinterhof am Haseweg. „Es ist eine schwere Zeit momentan. Daher ist die Werkstatt ein wichtiges Thema für uns, weil dadurch unser Betrieb weiterlaufen kann“, sagt Mitarbeiterin Mandy Cink.

Für ein Fahrradgeschäft ist es besonders bitter, im Frühjahr keine Räder verkaufen zu können. „Denn jetzt beginnt bei uns die Saison, normalerweise verkaufen wir jeden Tag Fahrräder.“ Nur jene Räder, die vor der erzwungenen Schließung gekauft wurden, dürfe der Betrieb noch ausliefern. Aktuell sind, inklusive der Kollegen in der Werkstatt, vier Mitarbeiter im Einsatz, sagt Cink.

Die Zeit wird nun intern anders genutzt. 60 Fahrräder sind eingetroffen, die im Verkaufsraum untergebracht werden müssen. Auch in der Werkstatt selbst stehen ein paar Arbeiten auf dem Programm, sie wird vergrößert und bietet zukünftig noch mehr Service. Die Werkstatt ist täglich von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Im Autohaus Rodewald trennen Flatterbänder den Service vom Verkauf. Quelle: Stephan Hartung

Abtrennung per Flatterband

Während bei Zweirad Krüger Verkaufsraum und Werkstatt räumlich getrennt sind und separate Eingänge besitzen, ist die Trennung für die Autohäuser weitaus schwerer zu markieren. „Bei uns befindet sich der Service im Verkaufsraum, daher mussten wir eine Abgrenzung ziehen“, sagt Arne Rodewald, Geschäftsführer im gleichnamigen Autohaus in Kaltenweide. Zu den Mitarbeitern vom Service gibt es dank eines rot-weißen Flatterbands nun den erforderlichen Mindestabstand. Weitere Bänder trennen den Verkaufsraum vom Tresen ab. Die Autos kann man so nur aus der Entfernung sehen – genauere Besichtigungen oder eine Probefahrt sind nicht möglich.

In der Werkstatt sind inklusive eines Auszubildenden 15 Mitarbeiter tätig. „Dort ist genug zu tun, ich kann niemanden nach Hause schicken“, sagt Rodewald. Dabei müsse er aber die Situation stets neu bewerten. „Da gilt es, genau abzuwägen. Einerseits sind wir froh über Aufträge, andererseits muss ich meine Mitarbeiter schützen.“

In diesem Jahr kein Kuchen

Beim Autohaus Hackerott in Langenhagen ist der Verkaufsraum, der ohnehin per Klebeband abgetrennt ist, verwaist. Die Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus und kümmern sich um den Onlineverkauf. Im Servicebereich gibt es als Schutz Plexiglasscheiben, Schlüssel werden desinfiziert und kontaktlos übergeben. Ohnehin hat die Werkstatt einen hohen Stellenwert, sagt Autohauschef Christian Hackerott. „Zu unseren Kunden gehören auch Pflegedienste. Deren Fahrzeuge sind derzeit stark belastet. Es ist wichtig, auch denen zu helfen und sie mobil zu halten.“

In diesen Tagen beginnt im Autohaus, wie auch in allen anderen Werkstätten, der Wechsel auf Sommerreifen. Dabei entfällt das Stück Kuchen, das bei Hackerott für die auf den Reifenwechsel wartenden Kunden obligatorisch ist, räumt der Chef bedauernd ein. „Damit die Leute genug Abstand voneinander haben, lassen wir nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein.“

Verkauf zu, Werkstatt offen Werkstätten bleiben offen, der Verkauf muss schließen – das gilt für Autohäuser und Fahrradcenter gleichermaßen. Mit der Beschränkung des stationären Handels auf Gegenstände des alltäglichen Bedarfs soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden, gleichzeitig bleibt durch Reparaturen die Mobilität der Bevölkerung erhalten: Denn wer ein fahrtüchtiges Auto oder Rad benutzen kann, so die Intention der in Niedersachsen geltenden Verordnung, muss nicht in ein überfülltes öffentliches Verkehrsmittel steigen.

Von Stephan Hartung