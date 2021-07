Langenhagen

Büsche und Bäume säumen das Areal gegenüber der Firma Reemtsma. Zwischen Westfalen- und Flughafenstraße, einem Möbelmarkt und einem Umspannwerk steht derzeit nur eine Trafostation. Doch eine Tochtergesellschaft des hannoverschen Energieversorgers Enercity hat weitreichende Pläne für ihr Grundstück: Dort soll eine große Aufbearbeitungsanlage für Bodenaushub entstehen, deren Bedeutung weit über die Stadtgrenzen hinausginge. Unumstritten ist das Projekt nicht, wie sich jetzt im Bauausschuss zeigte – und die Stadt Langenhagen hat ein Mitspracherecht.

Mehr als 100.000 Tonnen Material pro Jahr

Die Zahlen sind gewaltig: 13.000 Tonnen sollen die Lagerkapazitäten umfassen, und 102.500 Tonnen Durchsatz soll die geplante Siebanlage pro Jahr bewältigen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2022 vorgesehen. Die Enercity Netz GmbH, Betreiberin der Versorgungsnetze für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme in der Region Hannover, rechnet mit 35 Lastwagen pro Tag, die das 10.000 Quadratmeter große Areal anfahren und dieses dann auch wieder verlassen werden – das macht 70 Fahrten mit 40-Tonnern pro Tag, die überwiegend die Flughafenstraße nutzen sollen.

Bei der Enercity Netz GmbH fallen beim Ausbau, bei der Wartung und Instandhaltung des Leitungsnetzes vor allem in städtischen Bereichen regelmäßig schadstoffbelastete Böden an. Die Anlage an der Westfalenstraße soll dazu dienen, diese Böden zu sieben, um so die Schadstoffe, die sich vorzugsweise an kleinen Partikeln anreichern, von den unbelasteten gröberen Partikeln zu trennen. Das gröbere Material kann nach einer Analyse wiederverwendet werden, das feinere nimmt den gleichen Weg oder wird deponiert.

Auch Stadt Langenhagen will Bodenaushub anliefern

In Unterlagen für die Stadt Langenhagen führt Enercity Netz für die Pläne vor allem Umweltaspekte an: „Ziel ist es, im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes die Aushubböden weitgehend wiederzuverwenden und in den Materialkreislauf zurückzuführen. Dadurch sollen der Anteil der zu entsorgenden Bodenmaterialien reduziert und Naturbaustoffe als natürliche Ressource geschont werden“, heißt es dort. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit – denn für die Firma geht es auch um viel Geld: Jede Fuhre Boden, die deponiert werden muss, verursacht Kosten.

Enercity Netz, die die Anlage mit der Firma Kuhlmann Leitungsbau als Joint-Venture-Partner betreiben will, plant auch nicht nur mit eigenem Bodenaushub, sondern will zudem als Dienstleister auftreten – und so Geld mit fremden Boden verdienen. Aushub anliefern sollen auch Netzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen sowie Städte und Gemeinden. Allein die Stadt Langenhagen plant, pro Jahr bis zu 10.000 Tonnen Aushub aus eigenen Tiefbaumaßnahmen dort anzuliefern.

Um das leisten zu können, sollen auf dem Areal an der Westfalenstraße mehrere mit Beton umrandete und teils überdachte Lagerflächen entstehen. Die Lastwagen sollen über eine Waage fahren, für die Mitarbeiter der Siebanlage sind Container vorgesehen. Besondere Lärm- und Staubprobleme erwartet die Enercity Netz GmbH nicht. Nach einer ersten gutachterlichen Bewertung seien keine wesentlichen oder relevanten Zusatzbelastungen durch den Betrieb zu erwarten, heißt es.

Auch Bürger können Stellung beziehen

Für das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist das Gewerbeaufsichtsamt Hannover zuständig – dafür wird Enercity Netz noch zahlreiche Gutachten einholen müssen. Die planungsrechtliche Hoheit hingegen liegt bei der Stadt Langenhagen. Sie müsste den Flächennutzungsplan ändern, um das Projekt zu ermöglichen.

Durften Enercity-Vertreter vortragen? Die Diskussion um das Enercity-Vorhaben an der Westfalenstraße könnte ein politisches Nachspiel haben: Die Kommunalaufsicht wird sich möglicherweise mit der Bauausschusssitzung befassen müssen, in der sich einmal mehr zeigte, wie angespannt die Atmosphäre in den Langenhagener Ratsgremien derzeit ist. Jens Mommsen (BBL) kritisierte, dass aus der öffentlichen Einladung nicht hervorgeht, dass Enercity-Fachleute in der Sitzung Stellung zu dem Projekt beziehen würden. So habe man Anwohnern die Chance verwehrt, sich in der Sitzung zu informieren. Mommsen verwies darauf, dass es laut der Geschäftsordnung des Rates eine Dreiviertel-Mehrheit der Ausschussmitglieder brauche, um den Fachleuten das Wort erteilen zu können. Matthias Gleichmann (SPD) bezeichnete die Einwände als „lächerlich“. Die Abstimmung erbrachte eine Zweidrittel-, aber eben keine Dreiviertel-Mehrheit. Als Mommsen darauf hinwies, dass die nötige Mehrheit nicht erreicht sei, sprach der Ausschussvorsitzende Bernhard Döhner (CDU) von einer „diffusen mathematischen Lage“ – und erteilte den Enercity-Vertretern letztlich doch das Wort. Er sei bereit, so Döhner, „einen vermeintlichen Rechtsbruch zu riskieren“.

Im Bauausschuss am Donnerstagabend gab es noch kein Votum für oder gegen das Projekt. Die Politiker gaben das Thema zur weiteren Beratung in die Fraktionen zurück. Frühestens Mitte September kann es dann wieder im Bauausschuss landen, danach könnte der Verwaltungsausschuss eine sogenannte Flächennutzungsplanänderung auf den Weg geben. In diesem Verfahren könnten dann auch Bürgerinnen und Bürger Stellung zu dem Projekt beziehen.

Politiker haben noch Fragen

Dass der Plan für die Bodenaufbearbeitungsanlage auch politisch kein Selbstläufer wird, wurde jedoch schon am Donnerstagabend klar. Manche Bürger seien verunsichert, seit sie von den Plänen erfahren hätten, berichtete Matthias Gleichmann (SPD). Jens Mommsen (BBL) will genau wissen, welche Stoffe an die Westfalenstraße gebracht werden sollen. „Da wurde damals alles verbuddelt, was verbuddelt werden konnte“, meinte er. Zudem fürchtet er, dass der zusätzliche Schwerlastverkehr die Langenhagener Straßen nachhaltig schädigen wird. Für Joachim Balk (FDP) ist vor allem das Controlling entscheidend, damit nicht „hintenrum etwas verklappt wird“.

