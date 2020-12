Langenhagen

Die Rathausverwaltung möchte mit dem Umbau des Handelshofs ein neues Entree in die Stadt schaffen. Der bislang wenig einladende, geschotterte Platz an der Stadtbahnhaltestelle soll bebaut werden. Auf gut 4000 Quadratmetern Grundstücksfläche möchte der Investor – die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg – ein fünfstöckiges Gebäude für Büros, Einzelhandel und Wohnen errichten. Das Geldinstitut drückt nach Auskunft von Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer aufs Tempo, möchte gern Ende nächsten Jahres mit dem Bau beginnen.

Genau deshalb hatte bei der ersten Vorstellung der Pläne die Ratspolitik auf die Bremse getreten. Zu viele Fragen seien noch nicht beantwortet – etwa auch wegen des vermeintlich zu günstigen Verkaufspreises von 350 bis 400 Euro pro Quadratmeter. Bei der zweiten Lesung fiel der Punkt ebenfalls von der Tagesordnung und wurde verschoben. Nun steht am Dienstag, 8. Dezember, das Thema erneut im Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss auf der Agenda. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.45 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer Straße. Die Stadtverwaltung erinnert wegen der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden Regeln an ein beschränktes Kontingent für Besucher.

Verwaltung spricht von aktiver Stadtentwicklung

Dieses durchaus attraktive Gebäude soll auf dem bisherigen Parkplatz am Handelshof entstehen. Quelle: gmsvision/Stadt Langenhagen

Stadtbaurat und Bürgermeister Mirko Heuer sprechen von einer aktiven Stadtentwicklung und einem neuen Entree Langenhagens. Zudem soll der Bereich, auf dem einst das Gartencenter Grünwald stand, zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität umgewandelt werden.

Doch nicht nur in der Politik meldeten sich Kritiker. Denn bevor das alles realisiert werden kann, steht als erster Schritt die Verlegung der Busspur zum Bahnhof Langenhagen-Zentrum an. Diese soll zusammen mit weiteren baulichen Schritten, wie etwa der Beseitigung des Wendehammers direkt vor dem CCL am Ende des Handelshofs – dieses Areal soll dann dem neuen Platz zugeschlagen werden –, bereits im nächsten Jahr angegangen werden.

CCL-Management kritisiert Wegfall des Lieferverkehrs

Speziell gegen den Wegfall des Wendehammers und damit der Zulieferwege einiger Geschäfte im City-Center hat sich nun André Beckmann, Centermanager des CCL-Bestandsbaus der Firmengruppe Dude als Eigentümer, zu Wort gemeldet. Er warnte davor, dass der Anlieferverkehr dann künftig nicht mehr die Ostseite des Einkaufszentrums erreichen kann und forderte Veränderungen der Pläne.

Diese Bedenken trug er auch im Rathaus vor – mit Erfolg. Die Verwaltung will nun dafür sorgen, dass es auch bei einer verkürzten Straße Handelshof Wege für die Anlieferung gibt. Zumal ja auch die benachbarte Markthalle mit Ware beliefert und deren Müll abgefahren werden muss, heißt es aus der Stadtverwaltung. Deshalb soll es auch nach dem Umbau des Areals eine täglich befristete Anlieferung vormittags bis 10.30 Uhr geben dürfen, heißt die Lösung.

Stadt: Reichlich Platz auf dem Dach des CCL

Die Anlieferung für die dortige Apotheke über die Fußgängerzone wird indes abgelehnt, betonen die Stadtvertreter als Antwort auf das Gespräch mit Beckmann, die der Redaktion vorliegt. Die Verantwortlichen aus dem Rathaus verweisen dabei auf die Stellplätze auf dem Dach des CCL. Diese könnten auch die Patienten der im City-Center residierenden Ärzte nutzen. Gleichwohl wolle die Verwaltung prüfen, ob es für den kurzfristigen Lieferverkehr sowie Krankentransporte nicht auch eine neue Parkbucht mit zwei Plätzen an der Schützenstraße geben könnte.

Mit den ihm gegenüber geäußerten Vorschlägen in Sachen Anlieferung gibt sich Beckmann besänftigt. Allerdings moniert er, dass in der geplanten neuen Immobilie nur relativ wenige Wohnungen geschaffen werden sollen, stattdessen viel Bürofläche. Davon gebe es bereits jetzt reichlich in Langenhagen, meint Beckmann. „Und viele Büros stehen leer.“ Für ihn wäre es deshalb viel sinnvoller, Wohnraum zu schaffen. Die jetzigen Planungen gehen seiner Ansicht nach „am Bedarf vorbei“.

60 Wohnungen auf dem Handelshof geplant

Der Investor möchte auf dem Handelshof ein Gebäude errichten, das neben gut 60 Ein- bis Dreizimmerwohnungen – 15 davon sollen als preiswerter Wohnraum gefördert werden – zudem 3100 Quadratmeter Bürofläche beinhaltet. Außerdem soll es eine Tiefgarage sowie weitere öffentliche Stellplätze für dann 171 Autos geben, eine Elektrotankstelle sowie auf 275 Quadratmetern Fahrradparkplätze, Ladestation für E-Bikes inbegriffen.

Um sich selbst ein Bild vom aktuellen Istzustand am Handelshof zu machen – Beckmann bezeichnete diese als für das „Stadtbild nicht zuträglich“ –, hatte sich am Freitag auch die CDU-Fraktion zusammen mit Vertretern der Region Hannover und den Verkehrsbetrieben dort umgeschaut. Die Erkenntnisse aus dem Ortstermin sollen in dem Fachausschuss am Dienstag mit einfließen.

