Kaltenweide

Seit einigen Jahren gibt es die Technik, um Jungtiere vor dem Tod im Mähwerk bei der Heuernte zu bewahren. Die „Rehkitzrettung 4.0“ mithilfe von Drohnen verbreitet sich immer weiter – und nun gibt es finanzielle Hilfe von Seiten des Bundeslandwirtschaftsministeriums und der Bingo-Lotto-Stiftung. Denn die kleinen Fluggeräte mit Wärmebildkamera sind nicht gerade günstig: Sie kosten mehrere Tausend Euro.

Wie notwendig die Rettung aus der Luft ist, belegen statistische Zahlen der Landesjägerschaft Niedersachsen. Demnnach werden Jahr für Jahr in Deutschland bei der sogenannten Grünlandmahd im Mai und Juni allein mehr als 100.000 Rehkitze durch Mähwerke getötet. Von zerstörten Rebhuhn- und Fasanengelegen gibt es keine Aufzeichnungen, die Zahlen dürften aber wesentlich höher ausfallen.

Die Krux: Rehkitze sind zunächst geruchlos

Die Krux bei der herkömmlichen Suche ist nur: Rehkitze verströmen zur sogenannten Feindvermeidung in den ersten Lebenswochen keinen Eigengeruch. Der vierbeinige Helfer des Jägers hat trotz feiner Hundenase genau wie Wolf und Fuchs kaum eine Chance, das Kitz zu finden. Auch Methoden wie das Aufstellen von Wildscheuchen oder andere akustische Hilfsmittel versprechen nur mittelmäßigen Erfolg.

Die mithilfe der Drohne gefundenen Rehkitze werden kurzfristig während des Mähens in Wäschekörben festgesetzt. Quelle: Privat

Genau so ist es jahrelang Fritz Engelke aus Kaltenweide ergangen. Der Jagdpächter und Landwirt hatte immer auf die Absuche der Wiesen mit dem Hund gesetzt und im Nachgang optische Wildscheuchen aufgestellt. Seinen Angaben zufolge hatte er einmal die Drohnentechnik ausprobiert. „Das war enttäuschend“, bilanziert der 52-Jährige rückblickend. Denn es sei nichts in den Wiesen gefunden worden. Doch nach dem Mähen folgte dann die Ernüchterung – einige Jungtiere waren dem Kreiselmäher zum Opfer gefallen.

Landwirte per Gesetz verpflichtet

Landwirte sind per Gesetz verpflichtet, den zuständigen Jagdpächtern ihre Mähtermine möglichst frühzeitig zu melden, damit die Wiesen nach Jungtieren abgesucht werden können. Oder sie erledigen das selbst. Dass Zuwiderhandlungen nunmehr strafrechtlich geahndet werden, sei „gut und richtig“, betont der Kaltenweider.

Bundesregierung unterstützt Drohnenkauf Seit März fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium die Anschaffung der Drohnentechnik mit insgesamt gut drei Millionen Euro. Aus Niedersachsen nehmen derzeit 87 Vereine und Verbände an diesem Programm teil (Stand Ende Juni). Anträge können noch bis September auf der Homepage des Ministeriums www.ble.de gestellt werden, kann dort direkt auch heruntergeladen werden. Einen Zuschuss von maximal 4000 Euro oder 60 Prozent der Anschaffungskosten können eingetragene Vereine, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben die Pflege und Förderung des Jagdwesens sowie des Tier-, Natur- und Landschaftsschutzes oder die Rettung von Wildtieren gehören, beim Ministerium beantragen. swa

Doch in dieser Saison hat er die Suche per Drohne erneut getestet und war begeistert. „Es kommt halt auf die Erfahrung des Piloten an“, sagt Engelke. Der war diesmal Lutz Oeltjen von der Jägerschaft Burgdorf. Neben vielen Rehkitzen konnten so diverse Nester mit kleinen Rebhuhnküken und auch Junghasen gerettet werden. „Darüber habe ich mich riesig gefreut.“

Kaltenweider sind von der Technik nun begeistert

Nun wollen sich die Kaltenweider Jäger gemeinsam mit den Landwirten eine eigene Drohne anschaffen. Dabei sollen auch die in Aussicht gestellten Zuschüsse genutzt werden. Der Flughafen habe sich seinen Angaben zufolge ebenfalls dafür offen gezeigt, denn dem Airport gehören auch viele Grünflächen im Kaltenweider Revier. Zwei angehende Piloten gebe es auch bereits, berichtet Engelke. Diese würden sich derzeit mit dem Fliegen der Technik vertraut machen und die entsprechende Fluglizenz erwerben – um im nächsten Jahr durchstarten zu können.

Mit moderner Technik gehen Jäger und Landwirte heute auf die Suche nach Jungtieren, bevor die Wiesen gemäht werden. Quelle: Sven Warnecke

Denn die Drohne schafft einen reellen Vorteil: Solange es morgens noch nicht zu warm ist, zeichnen sich die kleinen Rehkitzkörper, Junghasen oder Nester von Rebhuhn und Co auf den aus 15 bis 40 Metern Höhe eingefangenen Bildern aus der Luft auf dem Monitor deutlich vom kühleren Gras ab. Am Boden beurteilt der Drohnenpilot dann die hellen Flecken auf dem Bildschirm. Aus diesem Grund wird nur in den ganz frühen Morgenstunden geflogen, erläutert Jäger Engelke.

„Außerdem geht die Suche viel viel schneller.“ Für einen Hektar – also 10.000 Quadratmeter – braucht das Fluggerät gerade einmal zehn Minuten. Die Suche mit dem Hund dauere viel länger – und der Ausgang sei prinzipiell ungewiss.

Landwirte müssen flexibel sein

Der Drohnenpilot selbst ist bei dem Suchflug auf zusätzliche Hilfe angewiesen. Sobald ein Jungtier in der Wiese entdeckt wird, eilen die notwendigen Helfer über Funk geleitet zu dem möglichen Platz – gelotst. Der etwaige Fund wird dann aus der Wiese getragen. Dazu würden etwa Grasbüschel genutzt, erläutert Engelke, damit das Junge ja keine menschliche Witterung annehme, um später das Muttertier nicht zu verschrecken.

Eine andere Methode ist das Fangen im Korb. Dabei wird das gefundene Tier in einem Wäschekorb an Ort und Stelle festgesetzt. Der Ort anschließend mit einem farbigen Stab markiert und großflächig drumherum das eigentlich zu mähende Gras stehengelassen. Unmittelbar nach der Absuche muss der Landwirt dann mit dem Mähen beginnen. Im Anschluss an das Mähen werden die Tiere dann wieder in die Freiheit entlassen.

Über diese Tastatur fliegt der Pilot seine Drohne. Quelle: Privat

Engelke versteht nicht, dass sich einige Wiesenbesitzer vor dem Mähen nicht bei ihm melden. Vielleicht sei es Bequemlichkeit, mutmaßt er. Doch nicht nur aus moralischen Gründen sei die Rettung von Jungtieren angezeigt, sondern per Gesetz auch vorgeschrieben, betont der Jagdpächter. Denn als Landwirt weiß er auch, dass vom Mähwerk getötete Rehkitze und Co den Ertrag bei der Heuernte schmälern: Rund um diese Stelle sei das Gras nicht mehr für Heu oder Silage zu verwenden, sondern gelte als kontaminiert.

Verbotszone gilt aktuell rund um Flughafen

Einzig direkt am Airport macht den Jägern die Flugverbotszone bislang einen Strich durch die Rechnung. Denn im Abstand von 1,5 Kilometern rund um den Zaun des Areals dürften Fluggeräte nicht gestartet werden, sagt Engelke.

Über diese Distanz hinaus bestehe die Herausforderung, jeden Start und jede Landung der Drohne mit dem Tower abzustimmen. Sobald sich ein Flugzeug nähere, müsste diese gelandet werden. Doch er hofft in naher Zukunft auf weitere Lösungen seitens des Flughafens. „Die wollen wir mit ins Boot holen.“

Von Sven Warnecke