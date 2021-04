Es hat alles seine Ordnung. Das geht schon los mit den Farben der Tücher. Heidi Leonhard zeigt auf den Putzwagen, der aufgrund der zahlreichen für die Reinigung nötigen Utensilien zunächst ein wenig unübersichtlich wirkt. „Der rote Lappen ist nur für die Toiletten, der gelbe für die Waschbecken und der blaue für die Oberflächen wie Tische.“ Leonhard ist die Objektleiterin der Firma Hago, die in der Region Hannover auch für die Reinigung der Räume der Madsack Mediengruppe zuständig ist.

Im Einsatz, wenn niemand mehr vor Ort ist

Heute ist sie im Corona-Testzentrum des Langenhagener Rathauses beschäftigt. Sie schnappt sich ein blaues Tuch und wischt einen Tisch. Es handelt sich um den Bereich, wo die Proben ausgewertet werden. Im Hintergrund zu sehen: Einige Wecker stehen auf 15:00 – für den Countdown einer Viertelstunde. So lange müssen Getestete warten, ehe sie einen Befund erhalten. Das spielt aber jetzt keine Rolle mehr. Denn Reinigungskräfte sind in Büros, Schulen und anderen Liegenschaften meist dann im Einsatz, wenn niemand mehr vor Ort ist. Sie sorgen frühmorgens und spätabends für Sauberkeit. Während der Corona-Pandemie steht das an höchster Stelle – besonders in Räumen mit hohen Hygieneanforderungen.

Ein spezieller Reiniger ist nötig

In der rechten Hand hält Leonhard eine weiße Flasche, ebenfalls kein Zufall. Dabei handelt es sich um das Produkt „RapiDés“, ein spezielles Desinfektionsmittel, das für das Testzentrum genutzt wird – schließlich könnten Coronaviren von zuvor hier anwesenden und positiv getesteten Personen auf den Flächen haften. „Sonst würden wir einen normalen Oberflächenreiniger nehmen“, sagt Heidi Leonhard. Der normale Reiniger heißt Optima und kommt in allen anderen Bereichen des Rathauses zum Einsatz. Die Flasche befindet sich ebenfalls im Wagen.

„Ich arbeite gern in dieser Ruhe“

Im großen Nebenraum, der normalerweise der Ratssaal ist, wischt Patrycja Szacilo den Fußboden. „Ich arbeite gern in dieser Ruhe“, sagt sie. Hinzu kommt, dass es Sonnabendnachmittag ist. Um 13 Uhr hat das Testzentrum geschlossen, 20 Minuten später legte sie zusammen mit ihrer Kollegin los. „Ich wohne in Langenhagen, fahre fünf Minuten mit dem Fahrrad hier her“, sagt Szacilo. Von daher ist es heute ein Einsatz zu eher moderater Zeit. Dreimal pro Woche muss sie auch nach Bemerode. Dienstbeginn: 5 Uhr, um 8 Uhr ist Feierabend.

Ungewöhnliche Arbeitszeiten

Es sind nicht nur solche Arbeitszeiten, die ungewöhnlich sind – sondern auch der Job an sich in Pandemie-Zeiten. „Ärzte und medizinische Pflegekräfte werden immer gelobt. Dabei steht auch für uns Reinigungskräfte die Arbeit im Zusammenhang mit Corona“, sagt Leonhard. Die Reinigung eines Corona-Testzentrums sei dafür das beste Beispiel. „Ich musste viele Mitarbeiter aufklären. Einige hatten auch Angst, dass sie Aerosole einatmen könnten.“ Die Hago-Objektleiterin findet daher, dass der Job einer Reinigungskraft nicht genug wertgeschätzt werde. „Das gilt aber nicht nur für uns, auch für andere Firmen dieser Branche. Denn wenn Mitarbeiter ausfallen – dem Kunden ist das egal, der will ein sauberes Objekt vorfinden.“

Bei schlechtem Wetter dauert die Reinigung länger

Nach etwas mehr als einer Stunde ist das Duo mit der Reinigung des Testzentrums fertig. „Wenn draußen schlechtes Wetter ist, dauert es ein wenig länger. Dann ist der Boden viel dreckiger“, sagt Heidi Leonhard. Wenn das Testzentrum wieder öffnet, können die Menschen wieder hineinströmen. Und dann ist dort dank der für die Nutzer unsichtbaren Reinigungskräfte wieder alles sauber – und hygienisch rein.

Stephan Hartung