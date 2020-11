Engelbostel

Geduld zu zeigen, das kennen die Engelbosteler. Seit rund 25 Jahren warten sie auf einen Radweg nach Berenbostel – so lange gibt es schon Pläne für den Lückenschluss. In diesen Wochen müssen die Einwohner aber besonders tapfer sein. Denn Engelbostel ist in einem Maß von Straßensperrungen, Umleitungsverkehr und Baumaßnahmen betroffen, das man in dieser Form selten so geballt erlebt. Wer vor dem Wochenende noch problemlos nach Hause gekommen ist, sollte sich besser informieren, ob er am Montag Umwege auf dem Weg zur Arbeit in Kauf nehmen muss.

Seit März bringen Baustellen immer wieder Behinderungen mit sich

„Die Belastung ist derzeit sehr groß“, sagt Ortsbürgermeisterin Bettina Auras ( CDU). „Derzeit“ meint beinahe schon das ganze Jahr. Ab März gab es auf der Resser Straße Behinderungen wegen Gehwegarbeiten, die wegen einer Corona-Pause erst im Juli beendet wurden. Im August erfolgte die Fahrbahnsanierung der Kirchstraße inklusive einwöchiger Sperrung dieser wichtigen innerörtlichen Strecke. Anfang Oktober begann dann die Sanierung der Kreuzung, von der aus man nach Stelingen und Berenbostel gelangt. Die Vollsperrung führte zu einer Umleitung über die Resser Straße nach Engelbostel. Ebenfalls über den nördlichen Ortseingang von Engelbostel verlief die Ausweichroute, die wegen der noch im gleichen Monat begonnenen Sanierung inklusive Vollsperrung der Stelinger Straße zwischen Langenhagener Straße und Alt-Engelbostel notwendig war.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

„Wir müssen jetzt durchhalten. Ende November ist es hoffentlich vorbei“, sagt Auras und denkt dabei an die weiteren Maßnahmen. Seit Kurzem ist der westliche Ortsausgang in Richtung Berenbostel wegen der Sanierung der Straße Alt-Engelbostel gesperrt. Es folgt eine Vollsperrung der Kreuzung Stelinger Straße/ Langenhagener Straße (13. bis 16. November) wegen Sanierungsarbeiten. Aus dem gleichen Anlass wird die Langenhagener Straße vom 16. November bis 30. November zwischen Hannoverscher Straße und Stelinger Straße durchgehend nicht befahrbar sein. Vor allem in der zweiten Novemberhälfte ist daher mit einem hohen Verkehrsaufkommen in Engelbostel zu rechnen.

Ortsbürgermeisterin Bettina Auras steht auf dem Radweg an der Straße Alt-Engelbostel. Im Hintergrund ist zu sehen, wo der Weg endet. Auf eine Verlängerung bis nach Berenbostel müssen die Engelbosteler weiter warten. Quelle: Stephan Hartung

Ortsbürgermeisterin wirbt für Radwegverlängerung

Was die Ortsbürgermeisterin ärgert: Baustellen gibt es derzeit genug – dabei hätte man sich eine ganz bestimmte tatsächlich gewünscht. „Man hätte den Radweg nach Berenbostel gleich in einem Abwasch mitmachen können. Sonst muss man den irgendwann wieder anfassen“, sagt Auras – wohlwissend, dass es sich dabei um ein Dauerthema handelt. Der Ortsrat Engelbostel hat den Radwegbau gefühlt seit Ewigkeiten auf der Prioritätenliste. Der Weg endet an der Straße Alt-Engelbostel kurz hinter dem Ortsausgangsschild. Bis nach Stelingen und erst recht bis nach Berenbostel müssen Radfahrer dort auf der Landesstraße weiterfahren – ein gefährliches Unterfangen. Auf Berenbosteler Gebiet hatten Arbeiter die Dorfstraße zuletzt saniert, jedoch ebenfalls ohne Verbesserung für die Radfahrer.

Dennoch bleibt Engelbostels Ortsbürgermeisterin kämpferisch. Sie verweist darauf, „dass derzeit überall in der Region Hannover Radwegekonzepte diskutiert werden“. Zuletzt besuchte sie als Gast den Verkehrsausschuss der Region, sprach das Thema erneut an und bat um Prüfung. Eine Antwort hat Auras bislang noch nicht erhalten. Sie hofft, dass die Region Hannover nicht angesichts der Klassifizierung als Landesstraße auf andere Zuständigkeiten verweist.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung