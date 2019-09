Langenhagen - Wie kommt schnelles Internet ins neue Gymnasium? Es soll eine Schule für die nächsten 50 Jahre sein, doch aktuell ist der Standort für das neue Gymnasium an der Neuen Bult für neue Medien buchstäblich von gestern: Die Stadt sucht jetzt nach einem Anbieter für das Gebiet rund um Rennbahn und Schwimmbad.

Wer legt ein Glasfaserkabel für schnelles Internet in den Bereich zwischen Rennbahn, Schwimmbad und neuem Schulstandort an der Neuen Bult? Die Stadt will den Auftrag zum Jahreswechsel ausschreiben. Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa