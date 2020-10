Krähenwinkel

„Zukunftsfähiges Krähenwinkel“ – unter diesem Motto steht eine von der Stadt Langenhagen initiierte Planungswerkstatt. Bei der zweigeteilten Veranstaltung sind alle Bewohner des Ortsteils sowie Interessierte eingeladen, die jetzige Situation in Krähenwinkel zu bewerten – und Ideen für die Zukunft zu erarbeiten. Die Ergebnisse sollen nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl in ein „integriertes Entwicklungskonzept“ (InSEK) einfließen. Genau dieses wird derzeit von der Verwaltung für den Ortsteil erarbeitet.

Das Konzept für Krähenwinkel wurde bewusst mit „InSEK“ bezeichnet, damit es sich von dem „großen“ Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) abgrenzt, teilt dazu die Sprecherin auf Anfrage mit. Im Ort selbst wird bereits mit Plakaten für die Aktion geworben.

Anzeige

Ob es indes Geld von Bund oder Land analog zu anderen Sanierungsprogrammen in der Stadt gibt, steht aktuell noch nicht fest. Das werde sich vermutlich erst im Laufe des „InSEK“ klären, ob und welche Fördertöpfe genutzt oder beantragt werden können, sagt Stahl weiter.

Projekt beginnt mit einem Spaziergang durch das Dorf

Die Planungswerkstatt beginnt am Dienstag, 27. Oktober, mit einem Spaziergang durch Krähenwinkel. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Moorhofe 6. Auf der Route durch die Siedlung sollen erste Ideen und Wünsche gesammelt werden.

Im Anschluss folgt gegen 17.15 Uhr der zweite Teil mit der Planungswerkstatt im Dorfgemeinschaftshaus. Dabei wird das Planungsbüro plan zwei aus Hannover die bisherige Arbeit und Bestandsanalyse erläutern. Zudem soll gemeinsam in Arbeitsgruppen zu den Themen Wohnen, Verkehr und Landschaft gearbeitet werden. Es gilt, weitere Anregungen und Ideen zu sammeln. Die erarbeiteten Grundlagen fließen in die weitere Bearbeitung des „Integrierten Entwicklungskonzepts“ für Krähenwinkel ein.

Die Teilnahme am Spaziergang ist nicht Voraussetzung für die weitere Beteiligung. Aufgrund der Abstandsvorschriften ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässig. Anmeldungen sind bis zum 23. Oktober per E-Mail an dusek@plan-zwei.com möglich. Es ist an einen Mund-Nasen-Schutz zu denken.

Von Sven Warnecke