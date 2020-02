Godshorn

Es ist kein Jubiläum im klassischen Sinne, aber doch eine runde Sache: Schon zum zehnten Mal gibt es in der Godshorner Kirche Zum Guten Hirten ein Musical zu sehen. Im Einsatz ist die Gruppe conVOICE mit zwei Dutzend Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren. Für Musik sorgt das Ensemble conTakt.

„Kwela, Kwela!“ lautet der Titel des afrikanischen Stücks. In den vergangenen zwei Jahren zeigten die Gruppen jeweils Tabaluga-Musicals. „Das kam immer gut bei den Zuschauern an. Jedoch waren die Lizenzgebühren immer sehr hoch“, sagt Gina Bokisch aus dem Organisationsteam des Musicals. Jetzt seien die Bedingungen günstiger, dafür müsse jedes Kind ein Buch mit Sprechrollen und Liedtexte kaufen. Das heißt aber auch: „Nun hat jedes Kind eine Sprechrolle.“

Die kleinen Schauspieler üben fleißig das neue Musical ein. Quelle: Stephan Hartung

Hase legt sich auf die Lauer

In der neuen Geschichte, die Ende Februar gezeigt wird, geht es um ein ausgetrocknetes Wasserloch. Die Tiere haben Durst und stellen eine Nachtwache auf, um festzustellen, wer das Wasser stiehlt und für die Dürre sorgt. Schließlich hat der Buschhase einen Fahndungserfolg: Die Übeltäter sind Gespenster. Hase und Gespenster freunden sich an. Vor allem sind die Gespenster große Fans der Flötenmusik des Hasen. Und so kommt es zu einem Deal: Wasser gegen Musik.

Und dass die Geschichte gut ankommt, das war bereits im vergangenen Sommer zu spüren. „Wir haben im März, also quasi kurz nach der letzten Tabaluga-Aufführung, mit der Vorbereitung begonnen. Den Eltern haben wir dann beim Sommerfest eine kurze Szene präsentiert“, erzählt Bokisch. Dieser kleine Ausschnitt, in der Kino-Sprache würde man wohl von „Trailer“ sprechen, sorgte bei den Eltern für Begeisterung.

Üben bis zum Auftritt

Seit Mitte Januar proben alle Beteiligten in der Kirche, bis zur Aufführung steht noch viel Arbeit auf dem Programm. „Ich übe jeden Tag meinen Text“, sagt Lena Marie Schmidt. Sie ist hinsichtlich der Musical-Historie in Godshorn fast ein Kind der ersten Stunde, sie ist zum neunten Mal dabei. Ist sie nervös? „Nein. Ich versuche aber, nicht ins Publikum zu gucken, wo meine Familie sitzt“, sagt die Zwölfjährige und lacht. Mit ihr auf der Bühne steht Malte Kruppa. „Vielleicht bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber nicht mehr so sehr wie am Anfang.“ Auch der 14-Jährige hat bereits Erfahrung, es ist sein mittlerweile achtes Musical.

Das muss man zum Musical wissen Das neue Musical trägt den Namen „Kwela, Kwela!“. Kwela ist eine afrikanische Musikrichtung, dabei stehen Blechflöten im Mittelpunkt. Die Geschichte stammt von Andreas Schnittberger und ist im Fidula-Verlag erschienen. Die Gruppen conVOICE und conTakt führen das Stück am Freitag, 28. Februar, und Sonnabend, 29. Februar, auf. Die Aufführungen beginnen jeweils um 18 Uhr in der Godshorner Kirche Zum Guten Hirten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten – zur Deckung der Kosten und damit es auch im nächsten Jahr ein Musical in Godshorn gibt.

Von Stephan Hartung