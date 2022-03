Langenhagen

Über Jahrzehnte galt sie als die Netzwerkerin für soziale Belange und Umweltprojekte in der Stadt schlechthin – am Donnerstag ist Christa Leske im Alter von 81 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben.

An ihrem langen Holztisch in dem Haus in Wiesenau kamen Menschen aus unterschiedlichen Gruppen und mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Dort bereitete die gelernte Konditorin und zweifache Mutter mit ihrem Mann Dieter große Frühstücksrunden mit schwedischem Lachs und Wurst aus dem Eichsfeld vor und schuf so den Rahmen für neue Projekte, die die Sozialdemokratin nicht nur anschob, sondern auch über Jahre begleitete.

Viele Projekte in Langenhagen und Wiesenau verwirklicht

Nach Langenhagen, Christa Leske würde betonen „nach Wiesenau“, zog sie 1960 nach ihrer Heirat. Hier fühlte sie sich heimisch und begleitete die Entwicklung des Stadtteils an der Grenze zu Hannover intensiv und aktiv. Dazu gehörte in den Siebziger- und Achtzigerjahren auch der gemeinsame Einsatz in der Bürgerinitiative Wiesenau, unter anderem mit Pastor Helmut Scholz. Davon profitieren noch heute alle Langenhagener, denn die Akteure setzten den Brinker Park durch. Sie schafften die Abhängung der Heinrich-Heine-Straße vom Durchgangsverkehr, und sie führten erste Auseinandersetzungen mit dem Biskupek Aluminiumschmelzwerk, heute Befesa.

Als zur Jahrtausendwende die sogenannte Wiesenauer Szene mit Neonazis von sich reden machte, verteidigte Christa Leske den Stadtteil in öffentlichen Sitzungen mit dem Hinweis, dass keiner ihrer Nachbarn der rechten Szene zuzuordnen sei. Sie nahm aktiv teil an den Beratungen über den Abriss der alten und den Bau der neuen KSG-Häuser, sie setzte sich für den Quartierstreff ein, indem sie Angebote wie Sportkurse besuchte oder als Jurorin des Balkonwettbewerbs fungierte. Am Ende zeigte sie sich froh darüber, wie sich „ihr“ Wiesenau entwickelte.

Christa Leske gehörte dem Rat 25 Jahre an

Bereits kurz nach ihrem Umzug nach Langenhagen – damals gab es weder das CCL noch das Gymnasium oder die IGS – trat Christa Leske in die SPD ein, bis zum Schluss blieb sie der Partei treu. Von 1976 bis 2001 gehörte sie dem Rat der Stadt an, der Fraktion als beratendes Mitglied noch länger. Sie knüpfte Verbindungen zwischen den Politikern, wenn Projekte ins Stocken gerieten, und hinterfragte dabei, wenn es um die Sache ging, auch den Fraktionszwang. Viele Weggefährten bezeichneten sie als „graue Eminenz“, weil sie im Hintergrund agierte und Beschlüsse durchsetzen konnte. Eigentlich zu Unrecht: Denn Rot war ihre Lieblingsfarbe.

Die politische Arbeit hätte sie ausfüllen können, und doch engagierte sie sich darüber hinaus. Sie gehörte dem Vorstand des IGS-Fördervereins an, unterstützte die Frauenkulturtage und arbeitete im Beirat der Volkshochschule mit. Dabei behielt sie die Interessen der Bildungsstätte im Blick und nutzte ihr politisches Standing bei Diskussionen auch so, dass Langenhagen sich selbst in Zeiten knapper Kassen nicht von dieser freiwilligen Leistung verabschiedete – wie es Politikerinnen und Politiker zu Beginn dieses Jahrtausends immer wieder forderten. Zu ihrem Engagement nach der Ratsarbeit gehörte die Unterstützung des asiatische Frauenkreises, der sich mit ihrer Hilfe ab 2011 zunächst am Sollingweg, später im Quartierstreff Wiesenau traf.

VHS, Grünes Langenhagen und Städtepartnerschaften

Ohnehin blickte Christa Leske gern über den berühmten Tellerrand: Privat verbrachte sie viele Wochen in skandinavischen Ländern, vor allem Schweden, und genoss Reisen nach Russland, Polen und China. Als Vertreterin ihrer Stadt reiste sie nach Southwark, Langenhagens Partnerstadt in London, und immer wieder nach Bijeljina, die Partnerstadt in Bosnien-Herzegowina. Den Verein „Hilfe für das junge Leben“ unterstützte sie mit ihrem Ehemann, indem sie Besucherinnen und Besuchern aller Altersgruppen eine Heimat auf Zeit gab. Sie begleitete aber auch eine kurdische Familie aus der Nachbarschaft beim Ankommen in Deutschland. Und es konnte durchaus sein, dass der Bischof aus Bijeljina an eben jenem langen Holztisch an der Friedrich-Ebert-Straße zwischen den Kindern der Familie saß.

Dort schmiedete Christa Leske auch Ideen mit dem Arbeitskreis Grünes Langenhagen unter der Leitung von Heinz Jansen, um Umwelt und Naturschutz stärker in den Fokus zu rücken. Sie öffnete dafür ihren verwunschenen Garten mit ungezählten Vogelhäusern und alten Obstbäumen für Besucherinnen und Besucher der offenen Pforte, bot einem Imker den Standort für seine Bienen an, entwickelte mit ihren Mitstreitern Ideen für Broschüren wie die „Baumwanderung durch Krähenwinkel“ oder für den Landschaftspark Engelbostel. Vor drei Jahren löste sich der Arbeitskreis auf, weil sich kein Nachfolger fand.

Kurz vor ihrem Tod sagte Christa Leske einmal, sie habe ein erfülltes Leben in dieser Stadt, diesem Stadtteil gehabt. Und sie freute sich, dass die Entwicklung weitergeht: mit Neubauten an der Freiligrathstraße und dem neuen Gymnasium an der Theodor-Heuss-Straße. Am schlimmsten, sagte sie, wäre Stillstand.