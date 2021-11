Langenhagen

Bereits Mitte Oktober gab es durch die Zusammenarbeit des Vereins „Win –Wohnen in Nachbarschaften“ bei der KSG Hannover – und dem Gesundheitsamt der Region Hannover die Möglichkeit, sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ohne Termin und Voranmeldung in einer mobilen Station impfen zu lassen. Auch in Godshorn hatte es dieses Angebot im Kampf gegen die Corona-Pandemie bereits gegeben.

Nun wird diese Aktion wiederholt. Im Impfbus der Johanniter-Unfallhilfe können nun am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. November, auf dem Quartiersplatz an der Freiligrathstraße 11 in Wiesenau Erst- und Zweitimpfungen sowie die Booster-Impfungen in Anspruch genommen werden. An beiden Tagen steht das mobile Team von 10 bis 18 Uhr bereit. Dort können sich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) impfen lassen. Einzig wichtig dabei ist eine entsprechende Vollmacht von den Erziehungsberechtigten oder deren persönliche Begleitung.

Vor jeder Impfung gibt es ein Gespräch mit einem Arzt. Die gesamte Prozedur inklusive Wartezeit nach dem Piks dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Wer sich impfen lassen will, muss außer seinem Personalausweis oder einem Ersatzdokument den Impfausweis mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung nicht nötig.

Weitere Informationen gibt es im Quartierstreff Wiesenau bei Anette Körner unter der Telefonnummer (0511) 8604216 sowie nach einer E-Mail an koerner@ksg-hannover.de.

Von Sven Warnecke