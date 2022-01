Langenhagen

Sie standen in einer Gruppe zusammen und warfen Böller offenbar gezielt auf Passanten: Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, auf deren Konto eine gefährliche Körperverletzung an der Liebigstraße geht.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Langenhagen war am Silvesterabend gegen 20 Uhr ein Ehepaar an der Liebigstraße unterwegs. In Höhe eines Kioskes flogen ihnen aus der etwa zehnköpfigen Gruppe heraus Feuerwerkskörper entgegen. Sowohl die 35 Jahre alte Frau wie auch ihr 43 Jahre alter Partner zogen sich ein Knalltraumata zu. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täter flüchteten, eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke