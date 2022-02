Wiesenau

Der Verein „Wohnen in der Nachbarschaft“ (win e.V.) bietet im Quartier Wiesenau in Zusammenarbeit mit dem Nabu Langenhagen ein neues Projekt für Menschen an, die Spaß am Fotografieren schöner Naturmotive haben. Regelmäßig im Verlauf eines Jahres fotografierte Motive sollen die Veränderungen der Natur im Zyklus der Jahreszeiten dokumentieren.

„Die damit verbundenen Erfahrungen und Erlebnisse können bei regelmäßigen Treffen ausgetauscht werden“, erläutert Quartiersmanagerin Anette Körner von der KSG. Der für win tätige Fotograf Jonas Gonell hilft den Teilnehmenden mit Tipps und Tricks zum Fotografieren, und Gunter Halle, zweiter Vorsitzender des Nabu Langenhagen, steht ihnen bei Fragen zur Flora und Fauna beratend zur Seite.

Zum Abschluss ist Dokumentation geplant

Zum Abschluss des Projekts „Wiesenau im Fokus“ ist eine Dokumentation der Bilder geplant. Ein erstes Treffen zum Kennenlernen gibt es am Dienstag, 22. März, von 17 bis 19 Uhr im Quartiertreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11. Dabei besteht Gelegenheit, sich gemeinsam über die Planung des Projektes auszutauschen, Fragen zu stellen und Ideen zu sammeln.

Von Andreas Krasselt