Viele Menschen leiden immer noch unter den Folgen des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021. Für die Katastrophenhilfe von Aktion Deutschland Hilft hat der Nachbarschaftsverein „Win“ aus Wiesenau nun Spenden gesammelt.

Friederike Erhart, Quartiersmanagerin in Empelde, Friedrich Schleenbecker, Karl Heinz Range und Dieter Bergmann vom Win-Vorstand sowie Anette Körner, Quartiersmanagerin in Wiesenau (v.l.), übergeben den Scheck mit der Geldspende symbolisch an die Aktion Deutschland hilft. Quelle: Jonas Gonell