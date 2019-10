Langenhagen

Wohlfühlecken, Parkbänke, abgesenkte Bürgersteige, ein kleiner Wochenmarkt, Walking-Gruppen, gemeinsam alte Filme anschauen im Treff – wie müsste ein Stadtteil aussehen, um sich auch förderlich auf die Gesundheit von Senioren auszuwirken? Das soll beim Langzeitprojekt „Gesund im Quartier“ im Quartierstreff Wiesenau herausgefiltert werden.

15 Gesundheitsexperten, unter anderem von Krankenkassen, der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark und dem DRK, kamen jetzt im Quartierstreff zusammen, um Antworten auf die Frage „Was brauchen Seniorinnen und Senioren in Wiesenau, um gesund und aktiv leben zu können?“ zu finden. Der Seniorenbeirat war ebenso eingebunden wie das Seniorenbüro der Stadt Langenhagen, auch die neue Inklusionsbeauftragte Sabine Hettinger brachte ihre Ideen ein. Die Teilnehmer des Workshops bilden auch den Runden Tisch „Gesund im Quartier“, der regelmäßig zusammen kommen wird. Fast 300.000 Euro stehen für das Langzeitprojekt zur Verfügung, davon wird unter anderem die Projektmanagerin Friederike Erhart bezahlt.

Projektleiterin Friederike Erhart (links) begleitet im Quartierstreff Wiesenau den Workshop der Fachleute für Seniorengesundheit. Quelle: Ursula Kallenbach

Eine Walking-Gruppe läuft schon

20 Senioren formulierten bereits Ende August in einer Plauderrunde mit den Experten ihre Wünsche: Minigolf, Boulebahn, Ausflüge in die Region, interessante Veranstaltungen zur Wissenserweiterung. Erhart ist stolz, dass bereits eine Walking-Gruppe in Gang gekommen ist, geleitet von einer Bewohnerin im Viertel. Jeden Mittwoch um 17 Uhr laufen die Senioren los. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns das Projekt vorstellen“, sagt Quartierstreff-Managerin Claudia Koch. „Menschen bringen ihre Stärken ein, und die Angebote werden buchstäblich zum Selbstläufer.“

Die Ideen werden spontan auf der Tischdecke festgehalten und später ausgewertet. Quelle: Ursula Kallenbach

Akteure arbeiten alle vor Ort

Die Fachleute sind alle selbst Akteure auf dem Feld der Gesundheit und sozialen Vernetzung in Langenhagen, teils in der direkten Nachbarschaft wie das DRK. „Gesundheitsmanagement ist ein Riesenthema“, weiß Koch. „Das Netzwerk ist schon aufgebaut, sodass wir jetzt in die konkrete Zusammenarbeit einsteigen können.“

Die Hauptamtlichen im Treff wissen aus den vielen Veranstaltungen, die Wiesenauer dort besuchen, das schon eine Menge los ist. „Wir bekommen viel mit von den Menschen“, sagen Koch und Erhart unisono. „Es ist aber nicht so, dass wir zwei hier alles bespielen. Die Menschen müssen es selbst wollen und betreiben.“

Experten legen sich auf Vorhaben fest Aufgegriffen hat die Expertenrunde folgende Teilprojekte, die weiter verfolgt werden sollen: ein Platz mit Bewegungsangeboten für die Seniorengeneration, Möglichkeiten für soziale Kontakte in wechselnden Treffpunkten etwa bei einem Weihnachtsmarkt an einem Wochenende, in einer Kneipe oder in einem Eiscafé. Außerdem soll es künftig übersichtliche Einkaufsmöglichkeiten etwa in einem Tante-Emma-Laden geben. Kleine Vorträge für die Senioren sollen sich Themen wie Sturzprophylaxe, Gedächtnistraining, Hilfsmittelberatung, Arbeit und Leben mit Tieren, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht sowie Pflegeversicherung vornehmen.

So kennen die Anwohner in Wiesenau ihren Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11. Quelle: Ursula Kallenbach

Informationen zum Angebot gibt es beim Herbstfest

Speziell über das neue Projekt können sich Wiesenauer am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr beim Herbstfest des Quartierstreffs an der Freiligrathstraße informieren. Sie finden dort sowohl die Angebote, die es schon gibt wie auch die künftigen Planungen. Die Projektverantwortliche ist vor Ort im Treff oder per E-Mail unter erhart@win-e-v.de zu erreichen.

Bereits am Montag, 7. Oktober, feiert der Verein Win „Fünf Jahre Quartierstreff Wiesenau“. Von 15 bis 17 Uhr stehen an diesem Tag die Türen offen. Es gibt Kuchen, Kaffee und Kakao, Kinderschminken, Luftballontiere und Spielaktionen.

Drei Jahre wird jetzt Gesundheit gefördert Der Quartierstreff Wiesenau bietet Bewohnern in dem Wohnareal in jedem Monat 60 bis 80 Veranstaltungen an. Das monatliche Programm liegt aus und wird rechtzeitig veröffentlicht. Hauptberuflich leitet die KSG-Quartiersmanagerin Claudia Koch den Treff, der 2014 eingerichtet worden ist. Sie erarbeitet die Angebote gemeinsam mit Ehrenamtlichen. Die KSG, die in dem Areal viele Neubauten errichtet und Häuser saniert hat, gründete 2015 den Nachbarschaftsverein Win als Träger für den Treff. Der Verein hat das Konzept für das im April dieses Jahres angelaufene Projekt „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ entwickelt, beantragt und bewilligt bekommen. Darum kümmert sich jetzt drei Jahre lang Projektmanagerin Friederike Erhart, die vom Verein Win angestellt worden ist. Mit 290.000 Euro unterstützen die gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen das Vorhaben. Der Treff Wiesenau ist von insgesamt drei geförderten Projekten in Niedersachsen das mit der höchsten Fördersumme.

