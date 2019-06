Langenhagen Langenhagen Wildes Plakatieren soll im Stadtgebiet verboten werden Seit Jahren wird über den Umgang mit Plakaten an Straßen und Zäunen politisch diskutiert. Nun sollen zwei von der Verwaltung dazu erarbeitete Satzungen beschlossen werden. Langenhagen wäre mit der Regelung landesweit ganz weit vorne.

Mit einer Satzungsänderung will die Stadt Langenhagen das Plakatieren an den Straßen und mit einer neuen Verordnung zur Gefahrenabwehr die Werbebotschaften an Grundstückszäunen massiv eindämmen. Quelle: Sven Warnecke