Seit 24 Jahren findet zwischen der bosnisch-herzegowinischen Stadt Bijeljina und der Stadt Langenhagen auf der Jugend- und Kulturebene ein Austausch statt. Diese Partnerschaft unterstützt und fördert Langenhagens stellvertretender Bürgermeister Willi Minne (SPD) seit rund 21 Jahren. In dieser Zeit war Minne 20-mal vor Ort. Im vergangenen Jahr musste der Besuch wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Die beiden Langenhagener Wolfgang Langrehr (links) und Willi Minne legen Blumen für die Opfer des Bürgerkrieges in Bosnien und Herzegowina ab. Quelle: Privat

Nun war der Politiker mit Parteikollege und Ratsmitglied Wolfgang Langrehr erneut in Bijeljina und wurde dort von Bürgermeister Ljubiša Petrović dafür geehrt, dass er sich so stark für den Austausch der beiden Städte engagiert hat. Minne sei ein gutes Beispiel für einen Brückenbauer, so Petrović. Dabei besuchten die beiden SPD-Politiker die Stadt während der Feierlichkeiten anlässlich des Schutzpatrons der Stadt Bijeljina, dem Heiligen Pantoleon, und knüpften weitere Kontakte.

Erste Kontakte datieren auf Dezember 1996

Seit 2007 ist die Stadt Bijeljina mit rund 130.000 Einwohnern offizielle Partnerstadt von Langenhagen. Doch die ersten Kontakte entstanden bereits im Dezember 1996, als Schüler des Langenhagener Gymnasiums Weihnachtspakete für die Kriegskinder dort packten. 1997 wurde daraufhin der Verein „Hilfe für das junge Leben“ gegründet mit dem Ziel, den Austausch zwischen Langenhagen und Bijeljina zu fördern. Diese Partnerschaft wird auch von den politischen Fraktionen im Rat der Stadt Langenhagen getragen. Daher gab es regelmäßige Besuche von Ratsmitglieder in Bijeljina.

Von Laura Ebeling