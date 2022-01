Langenhagen

Die früher hohe Population von Rebhühnern und Hasen hat vor rund 200 Jahren dazu geführt, dass das damalige Amt Langenhagen ein beliebter Ort für die Jagd war. Von der vielfältigen Feldmark rund um Langenhagen ist heute jedoch nicht mehr überall viel zu sehen, sagt der Langenhagener Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau. Dem noch lebenden sogenannten Niederwild fehlte es an Lebensraum und Nahrung. Die heutigen Mitglieder des Hegerings Langenhagens, dem Zusammenschluss der Jäger, tun aber einiges, um diesen Missstand etwa mit der Anlage von Blühflächen und Hecken zu kompensieren.

Zu den einst beliebtesten Jagdgebieten hätte vor allem das Gebiet rund um den heutigen Flughafen gehört, sagt Jagau. Wo sich vor rund 200 Jahren vor allem Rebhühner wohlfühlten, sind heute Parkplätze und Speditionsgebäude. Es ist kaum vorstellbar, dass einmal Jäger auf ihren Pferden und mit ihren Hundemeuten durch Langenhagen zogen, um die Tafel ihrer adeligen Herrschaften und deren Bediensteten zu füllen. Schon damals wurden einige Jagdgebiete auch verpachtet, wie beispielsweise an General Graf von Linsingen, der nach Ablauf seiner Pachtzeit im Jahr 1823 verzweifelt versuchte, dieses Fleckchen in Langenhagen zu behalten.

Jagd des Graf soll Revier geschadet haben

Von Linsingen bat den Grafen von Münster, einen Kabinettsminister des britischen Königs Georg IV., um Erlaubnis, auch weiterhin im Amt Langenhagen jagen zu dürfen. Damals bestand noch die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover. Die Abwesenheit des Königs habe allerdings hin und wieder zu eigenmächtigen Entscheidungen in Hannover geführt, teilt Stadtheimatpfleger Jagau in seinem aktuellen Monatsbericht mit.

Der Oberjägermeister hatte von Linsingen das Jagdrecht im Amt Langenhagen für vier Jahre übertragen. Die Dauer der Pachten liefen damals nur über wenige Jahre, heute sind neun bis zwölf Pachtjahre üblich, berichtet Jagau. Mit einer neuen Übertragung des Jagdrechts an den General wollte sich der König damals nicht befassen. Im niedersächsischen Landesarchiv ist die Antwort des Kabinettsministers von Münster nachzulesen. In dem Brief schreibt er, das Anliegen des Generals von Linsingen sei gleich mehrfach dem König vorgelegt worden. Gleichwohl war von Münster gegen eine Verlängerung, da seiner Ansicht nach die Jagdzüge von Linsingens in dem königlichen Gebiet dem Wildbestand Schaden zugefügt hätten.

Ernst Friedrich Herbert Graf von Münster war als Kabinettsminister des britischen Königs Georg IV. tätig. Quelle: privat

Oberjägermeister hatte Interesse, die Pacht nicht zu verlängern

Mit seiner Art der Jägerei habe der General vermutlich mehr Wild verscheucht und verletzt, als es zu erlegen. Der König wollte sich damals nicht mit der Jagd des Generals befassen, allerdings muss der Oberjägermeister ihm wohl berichtet haben, dass die Jäger des Generals mit ihren Hunden durch die Herrenhäuser Gärten gezogen sind, vermutet Stadtheimatpfleger Jagau. Ein Teil von Herrenhausen habe damals zum Amt Langenhagen gehört, allerdings nicht der Teil, in dem von Linsingen gejagt hatte.

Der Oberjägermeister habe allerdings selbst ein Interesse daran gehabt, die Pacht des Generals von Linsingen nicht zu verlängern, sagt Jagau. Denn das Wild aus dem königlichen Jagdrevier landete in der Hofküche und versorgte neben Gästen auch die Angestellten des Hofes. Man könne davon ausgehen, dass der Oberjägermeister deswegen negative Berichte über das Jagdverhalten des Grafen von Linsingen an die hannoversche Kanzlei in London schickte.

Wilderer sollen Schuld an niedrigem Wildbestand sein

Eine Verlängerung seiner Pacht erhielt Graf von Linsingen im Amt Langenhagen nicht, stattdessen durfte er zukünftig nur noch in Begleitung in dem königlichen Revier jagen. Daran hatte er selbst allerdings kein Interesse, viel mehr sei es ihm darum gegangen, mit dem Erbeuteten seiner angestellten Jägern die eigene Tafel zu füllen. Auch das Angebot einer Pacht im Amt Burgwedel lehnte von Linsingen mit der Begründung ab, das Gebiet sei zu weit entfernt.

Das Verbot durch den König konnte von Linsingen damals offenbar nicht nachvollziehen. In einem Brief wehrte er sich gegen die Vorwürfe und gab Wilddieben die Schuld an dem entstandenen Schaden im königlichen Jagdrevier. Auch die Unterstützung eines angesehenen Herzogs half ihm jedoch nicht dabei, den König zu überzeugen. „Vermutlich hatten die Beamten in London die Entscheidung des Königs beeinflusst“, sagt Stadtheimatpfleger Jagau. Ob tatsächlich Wilddiebe die Jagd im Langenhagener Amt erschwert haben, sei heute nicht mehr nachweisbar, meint er.

Rund hundert gewilderte Hasen auf den hannoverschen Märkten

Aus anderen historischen Schriftstücken gehe indes hervor, dass es auf den hannoverschen Märkten rund hundert gewilderte Hasen zum Kauf gegeben habe. Belege über Strafen oder Prozesse gegen Wilddiebe aus Langenhagen gebe es allerdings nicht. „Man hat sie wohl einfach nicht erwischen können“, sagt Jagau.

