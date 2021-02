Langenhagen

Karin Blume (67) fährt seit 1991 mit Brot und Kuchen auf Langenhagens Wochenmarkt. „So eine Kälte habe ich in 30 Jahren nicht erlebt“, sagt die erfahrene Händlerin. Nach einer Stunde Fahrt war Blume aus Neustadt-Lutter am Sonnabend um 7 Uhr morgens an ihrem Standplatz angekommen und glaubte, das Thermometer würde herumspinnen. „Es zeigte minus 17 Grad Celsius“, sagt die Bäckerin und klingt ein bisschen ungläubig.

Zur Galerie Auf dem Wochenmarkt war es jüngst so kalt wie noch nie. Und während Kinder die schönen Seiten des Winters genießen, haben die Händler auf Langenhagens Wochenmarkt mit dem Frost zu kämpfen.

Das war so bitterkalt, dass sogar die Klappen der Stromanschlüsse festgefroren waren. Für Isabel Scholl, die für Bauer Banse nach 90 Minuten Fahrt aus Wittlingen eingetroffen war, besonders ärgerlich. Ihren frisch gekochten Milchreis konnte sie diesmal nicht zubereiten. „Mit Strom hätte ich die Kühlung der Milch- und Wildprodukte heute nicht sicherstellen können“, sagt die Verkäuferin. Aber das war ja am Sonnabend kein Problem: Die kalte Außenluft sorgt noch mittags für minus 5 Grad Celsius hinter ihrem Tresen. Um sich selbst nicht in einen Eisblock zu verwandeln, hatte Scholl vorgesorgt: „Ich benutzte spezielle, wärmende Einlegesohlen“, sagt sie. Eine Kundin, die sich gerade mit Frischmilch, Schmand und Joghurt eindeckt, nimmt den Tipp für warme Füße gern mit.

Gemüsehändler schützen sich mit Zwiebel-Prinzip vor der Kälte

Die Verkäufer am an diesem Tag einzigen Obst- und Gemüsestand haben sich dick eingepackt. „Wir tragen mehrere Lagen übereinander. Nur im Zwiebel-Look hält man der Kälte stand“, sagt Obst- und Gemüsehändler Friedrich Vaes aus dem Wennigser Ortsteil Holtensen. Er wusste vorher nicht, dass seine Kollegen diesmal wegbleiben würden. Trotz des nahen Valentinstages fehlten selbst die Blumenhändler.

Der Frost ist der Grund. Denn die spitzen Eiskristalle, in die sich das Wasser in den Pflanzen bei Minusgraden verwandelt, zerstören die Zellen, das Gewächs stirbt. Damit diese Reaktion auf dem Vaes-Stand nicht eintreten kann, hat der Gemüseanbauer seinen 20 Meter langen Verkaufstresen überdacht und seitlich mit Planen abgehängt. Drei gasbetriebene Heizungen heben die Temperatur im Inneren des Zeltes auf 5 Grad Celsius an, sodass die Ware frisch bleibt. „Wir wurden gestürmt“, sagt Vaes gegen Mittag und blickt auf eine Auslage voller Lücken. Für seinen Betrieb hat sich der frostige Markttag gelohnt.

Ella (5) findet die Schneeberge am Marktplatz super. Quelle: Patricia Chadde

Am Stand gegenüber schöpft Karin Lüdtke heiße Erbsensuppe in einen Becher. Ehemann Michael wendet Schinkengriller und Bratwürstchen. „Bei der Witterung ist natürlich weniger los“, sagt der Würstchenverkäufer. Aber die Kunden, die kommen, seien umso dankbarer. „Wir sind zum Glück nicht auf Strom angewiesen“, sagt Karin Lüdtke: „Wir bringen unsere Wärmequellen selber mit.“

Heidemarie und Michael Wilke wollten nicht in den kalten Morgenstunden kommen, sondern spazieren erst gegen Mittag über den Wochenmarkt am CCL. „Hier ist ja wenig los“, sagt Heidemarie Wilke erstaunt und vermutet die Kälte als Ursache. Aber was das Paar einkaufen will, bekommt es auch.

Sahneteilchen gibt es nur bei kühler Witterung

Die Kunden der Backstube Blume können den niedrigen Temperaturen sogar Gutes abgewinnen. Schließlich gibt es nur dann auch Sahneteilchen, für die Bäcker Heinz Blume bekannt ist. Biskuitrolle mit Erdbeercremefüllung, Schokocremetorte, Joghurttörtchen und Zitronenrolle sind alle aufwendig in der Herstellung. Weil sie bei Wärme zerfließen, schaut Bäcker Blume erst auf den Wetterbericht, bevor er loslegt. „Sonst würden unsere Kunden die Leckereien gar nicht heile nach Hause kriegen“, sagt Karin Blume. Sie freut sich schon auf den Nachmittag. „Heute setze ich mich nicht mit einem Cappuccino aufs Sofa, sondern mache einen Ausflug.“ Blumes wollen den Schlitten anspannen, um durch die Winterlandschaft zu gleiten.

Von Patricia Chadde