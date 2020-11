Kaltenweide

Martin Zaporowski ist derzeit nicht zu beneiden. Der Geschäftsmann aus Hannover hat in Kaltenweide das 42.000 Quadratmeter große Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei an der Kananoher Straße gekauft. Dafür hat er nach eigenen Angaben bereits im Jahr 2018 einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert. Ihm schwebt dort vor, angesichts des in Langenhagen stark nachgefragten Wohnraums außer Häusern auch Wohnungen zu errichten. Doch das ist ihm zunächst verwehrt.

Denn die Fläche liegt im sogenannten Außenbereich. Das bedeutet: Das Ortsschild von Kaltenweide steht etliche Meter entfernt. Das betroffene Areal sei ausschließlich als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen, informiert die Langenhagener Stadtverwaltung mit Bezug auf den Flächennutzungsplan nach Paragraf 35 Baugesetzbuch (BauGB). Die Folge: „Einen Bebauungsplan gibt es demnach nicht“, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit.

Zwangsversteigerung und Ebay-Angebot schlagen fehl

Aktuell stehen auf dem Areal noch diverse Gewächshäuser - in einem zum Teil schlechten Zustand. Quelle: Sven Warnecke

Das von Zaporowski erworbene Grundstück wurde seinerzeit bereits in einer Zwangsversteigerung für den symbolischen Preis von einem Euro im Amtsgericht Hannover angeboten – ohne Erfolg. Auch auf dem Onlineportal Ebay war das Areal zum Verkauf eingestellt. Dabei wurde den Interessenten suggeriert, dass dort Häuser gebaut werden dürften, was dann die Stadt Langenhagen auf den Plan rief.

„Im Außenbereich sind zwar sogenannte privilegierte Vorhaben, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, zulässig. Dies ist aber an komplexe Voraussetzungen gebunden, die vom Antragsteller dezidiert nachzuweisen sind“, erläutert Stahl die Gesetzgebung. Ergo wäre dort auch ein Schweinemastbetrieb – wie ihn der Investor bereits in Aussicht gestellt hat – wegen der „zu beachtenden Immissionsschutzbelange in Bezug auf die benachbarten bestandsgeschützten Wohnhäuser dort voraussichtlich unzulässig“, beurteilt die Stadtverwaltung dieses Ansinnen.

Das Ortsschild von Kaltenweide ist von dem Grundstück ein gehöriges Stück entfernt. Dies macht die Außenlage des Areals deutlich. Quelle: Sven Warnecke

Bedeutet das nun, dass wohl nie Häuser errichtet werden dürfen? Aus dem Rathaus wird das für die nahe Zukunft so bestätigt. Die Fläche sei, wie viele andere in Langenhagen auch, im Integrierten Stadtentwicklungskonzept – kurz ISEK – unter die Lupe genommen worden. „Aus städtebaulicher Sicht gibt es für die Entwicklung dieser Fläche keine tragfähigen Argumente, da sie im Vergleich zu zahlreichen anderen Entwicklungsflächen unter anderem wegen der dezentralen Lage schlecht abschneidet“, berichtet Stahl von dem Ergebnis.

ISEK-Verfahren gibt Fläche derzeit keine Chance

Vorrangig sollen Flächen entwickelt werden, die in das bestehende städtebauliche Gefüge bereits eingebunden sind oder direkt daran angrenzen. Die Nähe zum öffentlichen Nahverkehr und zur allgemeinen Infrastruktur seien entscheidende Kriterien. Und bei dem Areal an der Kananoher Straße treffe das alles nicht zu. „Die Fläche für sich allein betrachtet weist bereits aufgrund ihrer dezentralen Lage ohne direkten Bezug zum Ortskern von Kaltenweide keine günstigen Voraussetzungen auf, um den Ortsteil städtebaulich sinnvoll weiterzuentwickeln“: Darin sind sich die Planer einig. Erschwerend komme Stahls Angaben zufolge hinzu, dass der nordwestliche Teil des Grundstücks im Landschaftsschutz liege, was per se eine bauliche Nutzung verhindert. „Zudem ist die mögliche Erschließung eingeschränkt, da weitere Zufahrten von der Kreisstraße – außerhalb der Ortsdurchfahrt – nur mit Zustimmung der Region Hannover möglich sind.“

Stadt weist Kritik des Investors weit von sich

Die im ISEK-Verfahren vorgeschlagenen Flächen in Langenhagen hätten zudem so viel Potenzial, dass die Stadt bis zum Jahr 2030 ausreichenden Handlungsspielraum habe, sodass „ein Rückgriff auf weniger geeignete Flächen wie diese nicht erforderlich ist“, sagt Stahl.

Auch die Kritik von Investor Zaparowski, er wolle bei der Stadt Karten gesehen haben, die das von ihm später gekaufte Areal durchaus als Wohnbaufläche auswiesen, weist die Verwaltung aufs Schärfste zurück. „Das ist komplett unzutreffend“, sagt Stahl. „Der Grundstückseigentümer bezieht sich hier auf Kartendarstellungen im ISEK 2025.“ Darin sei zwar die vor geraumer Zeit entstandene Splittersiedlung im Außenbereich dargestellt. Doch dabei handele es sich nicht um eine mögliche Entwicklung des Areals zu Bauland. Und die Unterschiede seien dem Investor auch mehrfach sowohl schriftlich wie auch mündlich erläutert worden, meint die Rathaussprecherin. „Das ISEK und insbesondere der Inhalt der betreffenden Kartendarstellungen legt kein Baurecht fest. Es ist auch völlig abwegig, dieses daraus ableiten zu wollen.“

Nähe des Geländes zum Flughafen wird kritisch gesehen

Kaltenweides Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky ( CDU) bestätigt die Angaben der Stadtverwaltung. Dort sei „eine andere Bebauung als derzeit vorhanden nicht möglich“ – gemeint ist etwa ein Gartenbaubetrieb. Aus diesem Grund hatte der Christdemokrat dem neuen Eigentümer empfohlen, bei der nächsten Runde des ISEK seinen „Hut in den Ring“ zu werfen. Wie sich seine Partei zu dem Ansinnen verhalten werde, stehe derzeit noch nicht fest.

Nah am Flughafen dran: Nur einige Hundert Meter entfernt beginnt das Areal des Airports. Im Hintergrund ist der Tower zu sehen. Quelle: Sven Warnecke

Ortsratsmitglied Wolfgang Langrehr erinnert sich auf Anfrage an eine kurze Diskussion im Ortsrat zu diesem Thema – auch im Zusammenhang mit den Plänen zur Erweiterung des Weiherfeldes Ost. Für den Sozialdemokraten ist indes klar, dass es aktuell an der Kananoher Straße keine Wohnbebauung geben kann, auch mit Blick auf den nahen Flughafen. „Wir können nicht immer näher an den Airport heranbauen“, betont Langrehr und sieht die Pläne des Investors als „problematisch“ an. Was Langrehr vor allem nicht verstehen kann, ist, dass der Käufer sich nicht im Vorfeld über die tatsächlichen Möglichkeiten dort informiert hatte. Für den SPD-Vertreter ist aber wichtig, Wohnraum zu schaffen. „Aber nur dort, wo es möglich ist.“

„Solche Grundstücke gibt es selten“, sagt indes Investor Zaporowski. „Ich brauche das nicht heute oder morgen zu vermarkten.“ Die Immobilie sei für ihn auch als Altersvorsorge gedacht. Gleichwohl will er nach eigenen Angaben bereits genügend Unternehmen an der Hand haben, die sofort dort bauen würden. Ihm sei durchaus klar, dass es derzeit keinen Bebauungsplan gebe. „Doch für alles gibt es Möglichkeiten“, meint der 40-Jährige. „Bei einer entsprechenden Nachfrage muss sich doch auch die Politik bewegen.“ Dabei kritisiert er auch, dass die Stadt in Kaltenweide für die Erweiterung des Weiherfeldes – und damit für nachgefragten Wohnraum – das Areal in Richtung Osten aus dem Landschaftsschutzgebiet hat nehmen lassen.

Von Sven Warnecke