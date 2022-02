Langenhagen

Einbrecher haben am Donnerstag die kurze Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in deren Wohnung am Schildhof einzudringen. Laut Polizeisprecher Patrick Götze ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr.

Vermutlich manipulierten die Täter den Schließmechanismus der Wohnungstür, um in die Räume zu gelangen. Sie stahlen die Handtasche der 86 Jahre alten Geschädigten, in der sich unter anderem eine Girokarte befand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Frank Walter