Langenhagen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonnabend gegen 16.15 Uhr offenbar versucht, ein Trekkingrad vor einem Mehrfamilienhaus am Christian-Wolff-Weg in Langenhagen zu stehlen. Eine Nachbarin beobachtete den Unbekannten, der sich mit einem Bolzenschneider an dem Fahrradschloss zu schaffen machte, und sprach ihn an. Der Mann – von „osteuropäischem Erscheinungsbild“ sowie bekleidet mit einer beigen Hose sowie einer schwarzen Jacke – habe der Frau entgegnet, er habe lediglich seinen Fahrradschlüssel nicht finden können, entfernte sich dann aber in unbekannte Richtung. Wer Hinweise geben kann auf die Identität des Mannes oder Vergleichbares beobachtet hat, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander