Langenhagen

Die Fraktion der Grünen im Rat der Stadt Langenhagen hat sich nach der Kommunalwahl für die nächste Legislaturperiode ab November neu zusammengesetzt. Als besonderen Erfolg bezeichnet Parteichef Rolf Linnhoff den Zuwachs der Fraktion um zwei auf nunmehr sechs Sitze. Zudem seien die Grünen in allen fünf Ortsräten vertreten, stellt er heraus.

Als neuer Fraktionschef im Rat Langenhagens steht nun Wilhelm Zabel fest. Er folgt auf Dirk Musfeldt, der für das Amt nicht mehr zur Verfügung stand. Doch ganz ohne „Musfeldt“ geht es nun auch nicht in der grünen Politik in der Stadt. Aus diesem Grund ist Ehefrau Silke Musfeldt nun zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Neben ihr und Zabel ist weiter Ulrike Jagau dabei. Die Fraktion wird mit Stefanie Beck, Alexander Cordes und Ronald Kunze komplettiert.

Grüne starten mit Sondierungsgesprächen

Zu möglichen Koalitionen hält sich die Fraktion noch bedeckt. Die Sondierungsgespräche sollen aber demnächst beginnen, sagt Zabel auf Anfrage. „Wir sprechen mit allen Ratsvertretern – nur nicht mit der AfD.“ Dabei sei den Grünen aber wichtig, ihre Kernthemen durchaus zu betonen. „Wir schauen auf Schnittmengen.“ An diesen Themen wolle man sich bei den Verhandlungen entlanghangeln, betont der Fraktionschef. „Wir werden unsere grünen Ziele aber nicht aufgeben“, sagt Zabel. Die ersten Gespräche laufen am Donnerstag auf Einladung der SPD.

Die Grünen in Langenhagen können sich durchaus etwa eine „Ampel“- oder Jamaika-Koalition im Rat vorstellen, sagt Zabel. Doch bevor es etwas Spruchreifes gebe, müsse sich die Fraktion zu den eigenen Zielen ins Benehmen setzen. Dabei geht es etwa um Nachhaltigkeit oder um Klimaschutz. „Auf dem Weg zur CO2-Neutralität wollen wir den Anteil des Radverkehrs erheblich steigern, mehr Solarenergie zur lokalen Strom- und Wärmeproduktion nutzen, den Flächenverbrauch begrenzen“, kündigt der Fraktionschef an. „Vor allem die Naturräume und die Bäume im Stadtgebiet müssen erhalten bleiben. Zum Schutz vor Überflutungen durch Starkregen benötigt Langenhagen ein anderes Wassermanagement: Weniger Fläche versiegeln und sogar so weit wie möglich entsiegeln.“

Neben Klimaschutz muss Wohnraum bezahlbar bleiben

Doch es geht auch um den Zusammenhalt innerhalb der Stadtgesellschaft. „Wir wollen Begegnungsräume in den Stadtquartieren und ein bedarfsgerechtes Angebot bezahlbaren Wohnraums. Inklusion und Integration müssen vorangebracht und auch gelebt werden“, hebt Musfeldt hervor. Und auch wichtig: Erforderliche Investitionen müssten bezahlbar bleiben.

Von Sven Warnecke