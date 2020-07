Langenhagen

In der Stadt Langenhagen sind Ende Juni 2391 Menschen ohne Job gewesen. Das geht aus der am Donnerstag präsentierten Erwerbslosenstatistik der Agentur für Arbeit hervor. Damit ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat noch einmal um 110 angestiegen. Im Juni des Vorjahres waren es 568 Menschen weniger gewesen. Die Quote beträgt 7,8 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,2 Prozent. Die Corona-Krise wirkt sich also massiv auf die heimische Wirtschaft und damit auf die Beschäftigtenzahlen aus.

257 Langenhagener finden einen neuen Job

Wie die Agentur für Arbeit weiter berichtet, meldeten sich im Juni 361 Langenhagener neu ohne Job in der hiesigen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit, 56 weniger als vor einem Jahr. Von dem Anstieg sind sowohl Frauen wie Männer aus jeder Altersgruppe betroffen. Gleichzeitig haben aber auch 257 Menschen eine neue Arbeit gefunden, heißt es in dem Zahlenwerk. Allerdings sind das auch 137 weniger als im Juni ldes Vorjahres. Seit Januar haben sich 2510 Leute in der Stadt arbeitslos gemeldet, das bedeutet ein Minus von 56 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem stehen 1874 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 667) gegenüber.

Mehr offene Stellen als im Mai

Der Bestand an offenen Stellen in Langenhagen ist im Juni um 27 Arbeitsplätze auf 583 gestiegen. Arbeitgeber meldeten 142 unbesetzte Jobs, 52 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen in der Geschäftsstelle 836 offene Arbeitsstellen ein, im Vorjahreszeitraum waren es noch 505 mehr.

Von Sven Warnecke