Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Langenhagener steigt weiterhin an. Am Montag, 28. Dezember, meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover für die Stadt 212 an Covid-19 erkrankte Menschen. Zuletzt belief sich die Zahl der Infizierten vor dem Weihnachtsfest auf 195. Das bedeutet eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200, exakt waren es 202,9. Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nur Garbsen, Barsinghausen und Lehrte standen in der Region am Montag bei diesem Wert schlechter dar als Langenhagen.

Region: Derzeitigen Fallzahlen nur bedingt aussagekräftig

Gleichwohl weist Regionssprecher Christoph Borschel darauf hin, „dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten“. Das Gesundheitsamt rechne in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen. „Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering“, betont Borschel.

Anstieg eher im familiären Umfeld zu finden

Zuletzt hatte auch der Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Kaltenweide zu der steil ansteigenden Kurve bei den Infektionszahlen beigetragen. Dort waren nicht nur einige Bewohner erkrankt, sondern auch Mitarbeiter. Aktuell sei der „Anstieg aber zum großen Teil auf familiäre Zusammenhänge zurückzuführen“, betonte der Regionssprecher auf Anfrage.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 1054 Langenhagener mit Covid-19 infiziert, regionsweit sind es 17.876 Menschen. 305 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt aktuell bei 84 Jahren.

