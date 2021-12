Langenhagen

Zum Ende des Monats November sind in Langenhagen 2104 Menschen ohne Job, davon mit 54,2 Prozent mehr Männer als Frauen. Im Vergleich zum Vormonat sind das noch einmal 72 Erwerbslose weniger als im Oktober. Das geht aus der jetzt vorgestellten Statistik der Agentur für Arbeit hervor. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es noch 252 Arbeitslose mehr.

Das spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote wider. Diese betrug im November 6,9 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 7,7 Prozent.

In diesem Monat meldeten sich 282 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Das sind 50 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 350 Personen ihre Arbeitslosigkeit, ein Minus von 42 im Vorjahresvergleich. Seit Jahresbeginn gingen in der Langenhagener Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit 3618 Arbeitslosmeldungen ein. Das bedeutet ein Minus von 644 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Demgegenüber stehen 3894 Abmeldungen von Arbeitslosen, ein Plus von 232.

Im vergangenen Monat meldeten Langenhagener Arbeitgeber 203 offene Stellen, 93 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 2141 noch zu besetzende Arbeitsplätze ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 550. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November geringfügig um 4 auf 967 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 395 mehr.

Von Sven Warnecke