Langenhagen

Die Veranstalter der Show „Zauber der Travestie“ verschieben die geplante Vorstellung im Theatersaal in Langenhagen um ein Jahr. Der Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Statt am Freitag, 5. Februar, kommen die „Herren Damen“ nun erst am Freitag, 4. Februar 2022, in die Flughafenstadt.

„Wir haben eine gewisse Verantwortung gegenüber unseren Gästen, Künstlern und Mitarbeitern und bitten um Verständnis“, sagt Organisator Christian Kaus. Wer bereits Eintrittskarten gekauft habe, könne diese an den Vorverkaufsstellen zurückgeben oder online über den Ticketverkäufer www.eventim.de erstattet bekommen.

Von Leona Passgang