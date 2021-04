Langenhagen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in der Region Hannover sukzessive wieder an. Für die Stadt Langenhagen meldete das Gesundheitsamt für Mittwoch, 14. April, 142 am Virus Erkrankte – ein Anstieg innerhalb von 24 Stunden um zehn Menschen. Nach Auskunft von Regionssprecher Christoph Borschel liegt der Inzidenzwert für Langenhagen bei 142,1.

Regionsweit bewegt sich der Sieben-Tage-Wert mit Stand Mittwoch bei 136,6. Der rechnerische Inzidenzwert zeigt auf, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt und gilt bereits ab über 50 als kritisch. Wennigsen liegt derzeit mit 306,6 einsam an der negativen Spitze aller 21 Regionskommunen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 2395 Personen in Langenhagen mit dem Virus angesteckt, 55 von ihnen sind daran gestorben, berichtet Borschel auf Anfrage weiter. „In Langenhagen sind aktuell acht Fälle verteilt auf vier Kindertageseinrichtungen bekannt“, sagt der Regionssprecher weiter, ohne konkret die Einrichtungen zu nennen. In den Pflegeheimen sei die Situation derzeit unauffällig. Die meisten Infektionen in der Stadt resultierten seinen Angaben zufolge aus dem familiären Umfeld.

Von Sven Warnecke