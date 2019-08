Langenhagen

Die Zelleriebrüder und -schwestern blicken auf 25 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Und wie es sich für ein musikalisches Ensemble gehört, wollen sie das am Sonntag, 8. September, mit einem Konzert in der St.-Paulus-Kirche in Langenhagen feiern.

Die Besucher erwartet um 16 Uhr in der Kirche an der Hindenburgstraße ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Das sechsköpfige Gesangsensemble präsentiert eine gekonsnte musikalische Mischung aus verschiedenen Epochen. Klassische Volkslieder wie etwa Franz Schuberts „Der Lindenbaum“ werden ebenso erklingen wie Schlager aus den Goldenen Zwanzigern, etwa „Mein Papagei frisst keine harten Eier“ und humoristische Speise- und Trinklieder wie „Die Feinschmecker“. Ebenso wird geistliches Liedgut in der Pauluskirche zu Gehör gebracht.

Männerquartett erfährt weibliche Verstärkung

Die Gruppe gründete sich spontan im September 1994 im Langenhagener Ortsteil Kaltenweide auf einem historischen Dorffest von Chorleiter und Sänger Arnold Engelke als Männerquartett. Bereits bei ihrem ersten Auftritt ernteten die Musiker großen Beifall. Aus dem einmaligen Projekt wurde ein dauerhaftes Ensemble – im Jahr 2001 schlossen sich zwei „Schwestern“ an. Hierdurch wurden Klangspektrum und Repertoire erweitert.

Die Zellerie-Brüder und Schwestern haben es sich zur Aufgabe gemacht, fast vergessene Lieder aus früherer Zeit wieder zu neuem Leben zu erwecken und die Freude am Singen zu zelebrieren, heißt es von dem Ensemble. Seither gestaltete die Gruppe viele Konzerte – unter anderem in Brasilien, Chile, Slowenien, Polen und Schweden. Außerdem umrahmten sie eine Vielzahl von Privat- und Vereinsfeiern. In der heutigen Besetzung bilden die Zelleriebrüder und -schwestern zur Zeit aus drei Damen und drei Herren ein musikalisches Sextett.

Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Künstler freuen sich aber über eine Spende am Ausgang zur Deckung der Kosten.

Von Sven Warnecke