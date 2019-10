Langenhagen

Dieser Hinweis Online und in der Zeitung hatte für die Polizei Langenhagen Erfolg: Ein Zeuge hat die am Wochenende aus einem Hausflur gestohlenen Liegefahrräder gefunden und sich bei den Beamten gemeldet.

Die unbekannten Diebe ließen die Räder an der Rückseite vom Haus der Jugend am Langenforther Platz zurück – unweit des Tatorts an der Schützenstraße. „Der Zeuge stellte sofort eine Verbindung zum Presseaufruf her“, berichtet die Polizei. Die Beamten konnten die zwei Räder dem Eigentümer unbeschädigt zurückgeben.

Von Julia Gödde-Polley