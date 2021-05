Langenhagen

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern vielmehr eine Straftat. Darauf weist die Polizei regelmäßig hin.

In Langenhagen hat nun ein bislang Unbekannter mit seinem silberfarbenen VW Golf Plus auf dem Park-and-ride-Parkplatz auf dem Handelshof am Freitag, 7. Mai, gegen 9.55 Uhr im Vorbeifahren mit seiner vorderen rechten Seite einen dort abgestellten grauen Skoda Karoq gestreift. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Augenzeugen konnten zumindest einen Teil des Kennzeichens mit der Buchstabenkombination H-SV notieren und der Polizei melden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Freitag, 7. Mai, gegen 16 Uhr und dem darauffolgenden Sonnabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Walsroder Straße 53 in Langenhagen. Dort demolierte ein Unbekannte vermutlich beim Rangieren einen dort ebenfalls abgestellten schwarzen 1er BMW. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke