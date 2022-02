Langenhagen

In der Manege, auf der Bühne und in der Luft: Das zweistündige Programm des Zirkus „Showkolade“ hat es in sich. Die Akrobaten, Clowns und andere Artisten geben jetzt Vorstellungen im Kulturzelt auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände am City Center Langenhagen. Die Stadt hat das Zelt, das eigentlich dem Zirkus gehört, derzeit als Ersatz für den gesperrten Theatersaal gemietet und nutzt es auch für andere Veranstaltungen.

Nun aber wird dort bis zum Sonntag, 6. März, wieder viel Zirkus gemacht – und zwar montags, freitags und sonntags jeweils ab 16 Uhr sowie sonnabends ab 16 und 19 Uhr. Tickets kosten 12 bis 18 Euro, erhältlich sind sie täglich ab 10 Uhr am Zirkuszelt.

Von Oliver Krebs