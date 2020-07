Langenhagen

Minus 50. Das ist für Anke Meyer derzeit die Zahl der Stunde. Für so viele Förderstunden im kommenden Schulhalbjahr an Langenhagens weiterführenden Schulen fehlt es derzeit an geschulten Lehrkräften. „Bislang konnten wir solche Lücken immer dank der guten Vernetzung innerhalb Langenhagens und der genauen Kenntnisse der betroffenen Schulen, der Kinder und der Lehrkräfte irgendwie auffangen.“ Damit aber werde im Sommer 2021 Schluss sein. Dann schließt mit der Pestalozzischule an der Leibnizstraße nicht nur Meyers Refugium als Schulleiterin, sondern auch die Förderschule Schwerpunkt Lernen und damit die Basis der in der Stadt eingesetzten Förderlehrkräfte.

Meyer sowie ihre Leitungskolleginnen Ute Wellert-Thiel und Karin Lüdtke werden deshalb am Dienstag, 14. Juli, in einer eigens anberaumten Sitzung des Bildungsausschusses ihre Ideen vorstellen, wie sich das über Jahre lokal aufgebaute Netzwerk auch nach dem Ende der Förderschule retten ließe. Ideell haben sie damit bereits viele offene Türen eingerannt: Sowohl bei der Landesschulbehörde als auch im Sozialdezernat der Stadt stießen die Ideen des Trios erst einmal auf großes Interesse. In der Sache ist die Notwendigkeit einer ortsnah angesiedelten Basis unbestritten. Allein: Die Zuständigkeiten für die Beschäftigung von Lehrkräften sind klar geregelt. Ohne das Land und die Region Hannover geht da nichts. Und von dort kommt derzeit eher Gegenwind.

Ohne Hilfe der Region kann Langenhagen wenig tun

Was Meyer, Wellert-Thiel und Lüdtke inhaltlich vorschwebt, firmiert offiziell als RZI – Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum Inklusive Schule. Es ist vor allem eine Beratungsbasis für Förderlehrkräfte und die Schulen, an denen sie tätig sind. Dieses vom Land definierte Konstrukt kann Langenhagen allein jedoch nicht aufbauen. Den Antrag für ein RZI kann nur die Region Hannover stellen. Doch diese, so viel hätten laut Meyer erste Tastversuche der vergangenen Monate bereits gezeigt, habe kein Interesse an einem Aufbau in der Fläche. Aktuell verfügt lediglich die Stadt Hannover selbst über ein RZI, das räumlich an die Landesschulbehörde in Hannover angedockt ist.

Auch Langenhagens neue Sozialdezernentin Eva Bender könnte sich eine solche Einrichtung in Langenhagen gut vorstellen. Als Schulabteilungsleiterin in Braunschweig habe sie mit dem dort existierenden RZI sehr gute Erfahrungen gemacht, sagte sie. Gleichwohl sieht sie ihre Hände derzeit aus genannten Gründen gebunden. Sie will das Schulleitungsteam dennoch bei der Suche nach einer Lösung für das Dilemma unterstützen. Denn die Ideen des Trios gehen weit über die rein schulische Beratung hinaus. „Wir würden am liebsten auch ein Elterncafé anbieten, weil wir immer wieder auch von ratsuchenden Eltern angesprochen werden, die überhaupt nicht mehr wissen, wie es mit ihrem Kind weitergehen soll“, sagt Lüdtke. Sie erntete bei der Vorstellung der Ideen zuletzt in Langenhagens Behindertenbeirat große Zustimmung.

Förderschullehrerinnen wollen örtliche Projekte retten

Wellert-Thiel, die sich als Förderschullehrerin insbesondere um die Berufsorientierung der Jugendlichen kümmert, würde zudem das seit Jahren von der Bürgerstiftung Langenhagen forcierte Projekt Do-It am Leben erhalten wollen. Dabei können die Jugendlichen an einem Tag pro Woche in einem Betrieb in Langenhagen für das Arbeitsleben trainieren. All diese Fragen, darin herrscht in den bisherigen Gesprächen auch mit der Stadt Einigkeit, könnten nach dem Ende der Pestalozzischule von der dann zuständigen Landesschulbehörde nur lückenhaft beantwortet werden. „Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir drei – wenn alle anderen Stricke reißen – zunächst als Förderlehrkräfte an Langenhagens Schulen eingesetzt werden“, sagt Meyer. Damit könnte zumindest das örtliche Netzwerk weiter gepflegt werden. Wie die absehbar weiterhin bestehenden Versorgungslücken im Förderunterricht jedoch geschlossen werden? „Da können wir dann nicht mehr helfen“, sagt Meyer mit Nachdruck.

Info: Der Bildungsausschuss tagt am Dienstag, 14. Juli, ab 17 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße. Zu Beginn und am Ende sind Fragen an Politik und Verwaltung möglich.

Von Rebekka Neander