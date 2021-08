Langenhagen

Der Juli hat im Cinemotion gleich zwei Neuerungen mit sich gebracht: Das Langenhagener Kino an der Kreuzung von Walsroder Straße und Konrad-Adenauer-Straße hat seit Anfang des Monats mit Diana Zwacka eine neue kommissarische Theaterleiterin. Zuvor war sie Assistentin der bisherigen Chefin Ulla Petzelt. Diese hatte sich zum 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Zudem ist das Kino nach der monatelangen Corona-Zwangspause auch wieder für Besucher geöffnet.

Im Vorfeld der Wiedereröffnung, die nach Angaben der Kinoleitung eigentlich schon früher möglich gewesen wäre, hatte Zwacka das gleiche Problem wie die Gastronomie: Personalmangel. „Er war schwer, wieder Leute zu finden. Viele hatten sich zwischenzeitlich andere Tätigkeiten gesucht.“ Nun sei aber eine gute Basis für den Betrieb gefunden. „Einiges muss sich natürlich noch einspielen. Allgemein ist aber die Freude groß, dass es wieder losgeht, auch bei den Kunden.“ Zum Start hatte das Cinemotion fünf Filme gezeigt, mittlerweile befinden sich acht im Repertoire.

Corona-Pandemie erzwingt neue Regeln

Ulla Petzelt (rechts) hatte mit Christa Röder und Carsten Lambrich stets das Seniorenkino organisiert. Quelle: privat

Aktuell läuft der Betrieb „in drei Schienen“, wie die kommissarische Theaterleiterin sagt. Eine Frühvorstellung gibt es nicht. Filme werden um 14, 17 und 20 Uhr gezeigt. Bei der derzeitigen Pandemielage gelten die Regeln bis zu einer Inzidenz von 35: Die Kinosäle dürfen bis zu 50 Prozent belegt sein, bis zum Platz herrscht Maskenpflicht. Über einer Inzidenz von 35 verringert sich die Kapazität auf 30 Prozent, Zugang zum Kino erhalten Besucher dann nur mit einem Nachweis von Test, Impfung oder Genesung.

Große Hoffnung verbinden die Lichtspielhäuser bundesweit mit der Premiere des neuen „James Bond“-Films. „Hoffentlich kann es wie geplant am 30. September losgehen“, sagt Zwacka und erinnert sich daran, „dass wir im Vorjahr bereits im Februar Karten verkauft haben“. Kurz danach begann die Pandemie, was auch in Langenhagen im März 2020 die Schließung der Kinos zur Folge hatte. In den Monaten danach wurde die Premiere des neuen Bond-Streifens immer wieder verschoben. „,James Bond‘ werden wir dann in mindestens zwei Sälen zeigen“, kündigt Zwacka an. Das Cinemotion besitzt vier Säle. Dort können zwischen 65 und 300 Zuschauer sitzen.

Fühlt sich wohl in der Rolle im Hintergrund

Zwacka trägt übrigens ein Schild – mit ihrem Namen und dem Titel „Assistenz der Theaterleitung“. „Ach“, sagt die 46-Jährige und lacht, „ich brauche kein neues Schild, auch nicht mit dem Zusatz der kommissarischen Funktion“. Ambitionen auf das dauerhafte Amt der Theaterleitung hege sie nicht, von Hamburg aus werde demnächst der Chefposten neu vergeben. „Ich sehe meine Rolle im Hintergrund“, sagt Zwacka, die in Langenhagen geboren wurde und dort lebt. In der Hansestadt befindet sich die Unternehmenszentrale von Cinemotion. Bundesweit betreibt die Firma 15 Lichtspielhäuser, Langenhagen gehört zu den kleineren.

Von Stephan Hartung