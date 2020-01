Kaltenweide

Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen beim Linksabbiegen in Kaltenweide ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die 20-Jährige war um 7.40 Uhr mit ihrem VW up auf der Weiherfeldallee in Richtung Norden unterwegs. Die Frau wollte nach links auf die Auffahrt der Autobahn 352 in Richtung Dortmund einbiegen. Bei dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 30-jährigen Fahrerin lösten in beiden Autos die Airbags aus. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 18.000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley