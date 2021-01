Godshorn

An Anlaufstellen im Ort dürfte es in Zukunft nicht mangeln. Gleich zwei Quartierstreffs sind in Godshorn in der Planung. Mit einer solchen Einrichtung beschäftigen sich derzeit einerseits der DRK-Ortsverein, andererseits auch die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten gemeinsam mit der SPD-Abteilung Godshorn.

Die Kirchengemeinde sieht vor, die verschiedenen Angebote von Kirchengemeinde, Vereinen und Verbänden zu verbinden. Als Quartierstreff sollen in einem Mehrgenerationenzentrum gemeinsame Angebote für Godshorner Bürger jeden Alters entwickelt werden. Für diesen Zweck stehen auch die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde mit zur Verfügung. Tim Julian Wook, Vorsitzender der SPD Godshorn, ist von dem Vorschlag begeistert. „Wir stehen hinter dem Projekt eines Quartierstreffs. Godshorn lebt von seinen Vereinen und Verbänden“, sagt er.

Es gibt bereits viele Angebote

Standort des Treffs, das den Arbeitstitel „Mehrgenerationen- und Gemeinwesenzentrum Godshorn (MGZ)“ trägt, könnte das Gelände an der Kirche sein. Dort gibt es bereits zahlreiche Angebote der Kirchengemeinde, die Bestandteil des MGZ werden sollen. Dazu zählen ein pädagogischer Mittagstisch, ein interkulturelles Begegnungscafé, die Kita Zum Guten Hirten, Eltern-Kind-Treffs sowie die Musikgruppen conVOICE und conTAKT.

Nur rund 200 Meter entfernt, in Richtung Ortsmitte, ist jedoch ein zweiter Quartierstreff in Planung. Das DRK möchte unter Initiative von Nicole Blonski, seit September vergangenen Jahres neue Vereinsvorsitzende, ein 130 Quadratmeter großes Ladenlokal, in dem sich zuvor ein Solarium befand, anmieten und dort eine Begegnungsstätte schaffen – als Treff für Jung und Alt. Das ebenerdige Gebäude bietet Kapazitäten für die Montags- und Donnerstagsgruppen der Senioren, aber auch für die gewünschte Gründung einer Jugendrotkreuz-Abteilung. Bislang nutzte das DRK die Räume in der Kita Kielenkamp, dort reichte der Platz aber nicht mehr aus.

Von Stephan Hartung