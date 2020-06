Schulenburg/Langenhagen

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Montag gegen 9.45 Uhr an der Einmündung des Vosskamps in die Godshorner Straße in Langenhagen. Der 65-jährige Fahrer eines Skoda Yeti wollte vom Vosskamp nach auf die Godshorner Straße einfahren und übersah dabei eine von rechts kommende 68-jährige Radfahrerin. Diese befuhr den Radweg entlang der Godshorner Straße jedoch in der verkehrten Richtung. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Zudem entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

Zweiter Zusammenstoß an der Desbrocksriede

Gegen 17 Uhr war ein 28-jähriger Mann mit seinem 3-er BMW auf der Desbrocksriede in Schulenburg in Richtung Hannoversche Straße unterwegs. Als er dort nach rechts in die Schulenburger Landstraße einbiegen wollte, übersah er einen für ihn von rechts kommenden 22-jährigen Radfahrer. In diesem Fall hatte der Radfahrer jedoch Vorfahrt. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

