Langenhagen

Die Stadt Langenhagen baut gemeinsam mit der Region Hannover die Bushaltestelle Uhlandstraße auf der nördlichen Seite der Heinrich-Heine-Straße um. Die Arbeiten werden vom Land Niedersachsen gefördert. Ziel ist, dass die Passagiere künftig barrierefrei in die Busse steigen können.

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Freitag, 11. Juni. Darauf weist Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig hin. Ihren Angaben zufolge soll der Umbau in drei Wochen, also Anfang Juli, abgeschlossen sein. „Entsprechend dem Baufortschritt muss die Fahrbahn der Heinrich-Heine-Straße eingeengt werden.“ Der Verkehr könne die Baustelle jedoch passieren, ohne dass dafür eine mobile Ampelanlage eingerichtet werden müsse, sagt die Sprecherin. Fußgänger können den Bereich während der gesamten Bauphase passieren. Fahrradfahrer müssen indes zeitweise absteigen und ihr Rad an der Baustelle vorbeischieben.

Für die Dauer des Ausbaus wird eine Ersatzhaltestelle für die Busse der Linie 135 mit Fahrtrichtung Norden (Stöcken) an der Hackethalstraße 14/16 eingerichtet. In den Ausbau der Bushaltestelle Uhlandstraße investieren Region und Stadt etwa 50.000 Euro.

Von Sven Warnecke