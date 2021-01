Langenhagen

Die Forderung nach einem Baumschutz in der Stadt gibt es seit vielen Jahren. Der Langenhagener Wolfgang Kindel hatte immer wieder eine Petition dazu eingereicht. Im vergangenen Jahr fand sein Ansinnen Gehör in der Kommunalpolitik. Im Zuge der Klimaschutz-Absichten wurden dann auch bestimmte Bäume unter Schutz gestellt.

Regeln gelten in der Stadt ab sofort

Nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl gilt der Schutz ab sofort – also ab dem 23. Januar – für Gewächse mit einem Stammdurchmesser ab 1,30 Metern. Dazu habe die Verwaltung eine „ Allgemeinverfügung zur einstweiligen Sicherstellung“ erlassen, heißt es von ihr weiter. Diese verbietet Arbeiten an Stiel- und Traubeneichen, an der Winter und Sommerlinde, an der Berg- und Flatterulme, an der Rot- und Hainbuche sowie an der Kastanie. Damit werde ein Auftrag der Politik umgesetzt, berichtet Stahl und ergänzt, dass die Regelung zunächst für zwei Jahre gelte.

Anzeige

Neben der Fällung dürfen auch die Kronen der Bäume nicht mehr gekappt oder die Wurzeln beschädigt werden. Das gilt etwa auch für Bautätigkeiten im Bereich der geschützten Bäume. Weitere Informationen stellt die Stadt auf ihrer Internetseite www.langenhagen.de unter dem Stichwort Baumschutz zur Verfügung.

Von Sven Warnecke