Langenhagen

Selten ist sich Langenhagens Kommunalpolitik derart einig gewesen: Per einstimmiger Resolution, verabschiedet in der Sitzung am Montagabend, verurteilt der Rat der Stadt den Krieg in der Ukraine. Zugleich kümmert sich die Stadtverwaltung in vielerlei Hinsicht um die Aufnahme Geflüchteter. Vor allem die Unterbringungsmöglichkeiten stehen dabei im Fokus.

„Putins Krieg darf Zusammenleben nicht gefährden“

„Der Langenhagener Rat verurteilt den von Präsident Putin ausgelösten völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Der Rat der Stadt Langenhagen ruft alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. In Langenhagen leben Mitbürgerinnen und Mitbürger mit vielfältigen Wurzeln, so auch Menschen mit ukrainischen oder russischen Wurzeln. Putins Krieg darf dieses friedvolle Zusammenleben nicht gefährden“, heißt es in der von der Liberalen Gruppe kurzfristig als Tischvorlage eingebrachten Resolution.

Langenhagen sei 2020 per Ratsbeschluss als eine von 297 Kommunen in Deutschland dem Bündnis „Sicherer Hafen“ beigetreten und habe sich bereiterklärt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als der Stadt pauschal vom Land zugewiesen werden. „Eine humanitäre Maßnahme, die jetzt auch auf die zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine ausgedehnt werden muss. Solidarität für alle Geflüchteten – denn Solidarität ist unteilbar“, heißt es in der Resolution weiter. Und: „Die Ratsmitglieder, Langenhagens Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen werden gebeten, helfende Organisationen und Institutionen finanziell zu unterstützen.“

Auch das bisherige Impfzentrum Langenhagen soll als Unterkunft für Geflüchtete dienen. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

„Feiger Angriff von Wladimir Putin“

Vor der Abstimmung über die Resolution hatten Vertreter aller Fraktionen im Rat ihre Solidarität für die Kriegsopfer in der Ukraine bekundet. „Ich stehe hier in Achtung vor den Menschen, die sich mit bloßen Händen Panzern entgegenstellen“, sagte Elke Zach (SPD). „Wir verurteilen den feigen Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine“, fasste Domenic Veltrup (CDU) seinen Ärger in Worte. Auch Wilhelm Zabel (Grüne) verurteilte den Krieg „auf Befehl des russischen Präsidenten“. Seine Kernaussage: „Die Flüchtlinge sind hier willkommen.“ Jürgen Alenberg (AfD) sprach von einer „unglaublichen Hilfswelle in Langenhagen“. Felicitas Weck (Linke) forderte, auch Menschen aus anderen Ländern Solidarität zukommen zu lassen, die beispielsweise als Studenten aus der Ukraine fliehen. Andreas Eilers (WAL) mahnte, dass man sich gegen Anfeindungen russischer Mitbürger stellen müsse. Beispiele dafür gebe es auch schon in Langenhagen, was Sozialdezernentin Eva Bender auf Nachfrage bestätigte.

Stadt schafft weitere Unterkünfte

Stand Januar 2022 leben 200 Staatsangehörige der Russischen Föderation in der Flughafenstadt, 123 sind es mit ukrainischem Pass. Letztere Zahl hat sich mittlerweile stark erhöht, denn der Zustrom der Flüchtenden aus den Kriegsgebieten hat in den vergangenen Tagen auch Langenhagen erreicht. Stand Montagvormittag, so Bender, habe man Kenntnis über rund 100 Personen aus der Ukraine. „Teilweise fahren unsere Sozialarbeiter nachts zum Flughafen, um die Menschen in Empfang zu nehmen.“ Handelt es sich dabei um unbegleitete Minderjährige, so ist auch das Jugendamt involviert. Die meisten Menschen kamen laut Bender aber bislang per Zug an, die Verteilung vom Messebahnhof in Laatzen soll am Dienstag, 15. März, beginnen.

Die Einheiten in der Sporthalle sind mit Feldbetten und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Quelle: Stadt Langenhagen

In Langenhagen wie andernorts stellt sich dadurch vor allem die Frage nach der Unterkunft der Schutzsuchenden. Die Stadt hat in den vergangenen Tagen 60 zusätzliche Plätze geschaffen, die Lage bleibt aber angespannt. Das Dorfgemeinschaftshaus Godshorn war innerhalb von drei Tagen mit 20 Personen voll belegt, maximal 40 Personen können in einer Betriebssport-Turnhalle am Flughafen unterkommen. Über das Wochenende war die Halle so umgebaut worden, dass zehn in sich geschlossene Einheiten mit jeweils vier Betten entstanden sind. Zwei weitere Unterkünfte für je 30 Personen will die Stadt an der Leibnizstraße (ehemalige Pestalozzischule) und am Fuhrenkamp in Wiesenau (bisheriges Corona-Impfzentrum) schaffen. Die Baufachleute prüfen zudem weitere Objekte.

Geflüchtete sollen schnell in Wohnungen unterkommen

„Wir sind anhaltend dabei, Wohneinheiten zu schaffen, in denen Geflüchtete unterkommen können. Dennoch brauchen wir jetzt unmittelbar Platz, um die Menschen, welche aus der Ukraine fliehen mussten, auf schnellstem Wege aufnehmen zu können und ihnen einen sicheren Platz bieten zu können“, so Bender. Die Sporthallenlösung sei nach Möglichkeit nur für die kurzfristige Unterbringung der Neuankommenden gedacht. Das Ziel sei es, die Geflüchteten so schnell wie möglich in Wohnungen unterzubringen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doris Lange, Leiterin der Abteilung Soziales, bittet alle, die freie Zimmer oder Wohnungen haben, um Unterstützung. Angebote können per E-Mail an abtlsoziales@langenhagen.de gemeldet werden. Die Flüchtlinge werden von der städtischen Asyl- und Flüchtlingsbetreuung begleitet. Auch Unterstützung in Form von medizinischen Sachspenden ist im Moment sehr willkommen. „Uns haben Spenden in Form von Masken und Tests erreicht. Dies ist sehr hilfreich und eine gute Möglichkeit, die Ankommenden zu unterstützen“, ergänzt Lange.

Alle Informationen zur Unterstützung der Flüchtlinge finden Interessierte auf der Themenseite www.langenhagen.de/ukraine.