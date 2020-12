Langenhagen

Ende September hat der Rat der Stadt Langenhagen ein millionenschweres und weitreichendes Klimapaket verabschiedet. Nun deuten sich die ersten Konsequenzen im Personal der Verwaltung an. Sechs Stellen sollen im Haushalt für 2021 angemeldet sein. Das berichtete Stadtsprecherin Inga Sievert. Verstärkung könnten etwa die Bereiche Bauamt, Hochbau und Stadtgrün erhalten.

Langenhagen bekommt Radverkehrsbeauftragten

Eine weitere Stelle hat der Rat bereits in diesem Jahr abgesegnet: Langenhagen wird in Kürze einen Radverkehrsbeauftragten erhalten, der sich speziell nur um dieses Thema kümmert. Die Person wird sich vornehmlich damit beschäftigen, die jährlichen 850.000 Euro, die der Rat in den Radverkehr investieren will, zu managen. Noch ist die Stelle nicht besetzt.

Bürgermeister zieht Klimaschutz an sich

Dass die Verwaltung zur Umsetzung der ambitionierten Klimaziele mehr Personal brauche, hatte Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) bereits kurz nach dem Beschluss des Klimapakets im September angekündigt. Mit einer internen Umstrukturierung im Rathaus nimmt er sich nun aber auch persönlich des Themas an. Die Umweltschutzbeauftragte Marlies Finke sowie die Klimaschutzmanagerin Christine Pfülb bilden seit Kurzem eine neue Stabsstelle des Bürgermeisters mit dem Namen Klima- und Umweltschutzleitstelle. Auch dort will die Stadt nach Angaben von Sievert noch im Nachtragshaushalt 2020 eine zusätzliche Stelle schaffen.

„Ich schaffe bewusst eine unabhängige Stabsstelle für diesen wichtigen Zukunftsbereich des Umwelt- und Klimaschutzes, um für eine nachhaltige Umsetzung unserer Klimabeschlüsse zu sorgen“, sagte Heuer. Vor dieser neu gebildeten Stabsstelle waren Finke und Pfülb Teil des Ordnungsamts. Ihre Aufgaben ändern sich nicht grundsätzlich. Die beiden werden weiterhin dafür zuständig sein, den Anteil erneuerbarer Energien für Strom, Wärme und Verkehr zu steigern, die effiziente Nutzung von Energie zu verbessern und Mobilität klimafreundlich zu verändern.

Von Sebastian Stein