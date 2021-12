Langenhagen

Die Zahlen sind für eine Stadt wie Langenhagen schon überwältigend: Die Kommune wird im nächsten Jahr geschätzt wohl um die 165 Millionen Euro einnehmen. Allerdings stehen dem kalkulierte gut 190 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber. Dank gebildeter Rücklagen aus den „fetten Jahren“ ist der Haushalt 2022 noch ausgeglichen.

Doch diese Reserven sind spätestens ein Jahr später aufgebraucht. In der Folge steigt bis 2025 das kommunale Defizit auf bis zu knapp 56 Millionen Euro. Die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von einst 45,7 Millionen Euro reichen fortan nicht mehr aus, um das perspektivische Minus auszugleichen. „Die Erfolge der vergangenen Jahre werden aufgezerrt“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer (CDU).

Aus diesem Grund ist Sparen die oberste Maxime. Daran ließ Heuer in der jüngsten Ratssitzung, in der er gemeinsam mit Janina Schmidt, Leiterin der Abteilung Finanzen, das Zahlenwerk für das nächste und die kommenden drei Jahre präsentierte, keinen Zweifel. Um entsprechende Einsparpotenziale in der Stadt zu identifizieren, soll nun ein externes Fachbüro helfen – Kostenpunkt etwa 180.000 Euro und damit eine weitere Ausgabe.

Rathausspitze erhofft von externer Beratung Synergieeffekte

Doch genau davon versprechen sich Heuer und Schmidt große Synergieeffekte. Denn bereits in den vergangenen Jahren, in denen unter anderem die Corona-Pandemie oder die erheblichen Investitionen etwa in den Bau neuer Schulen den kommunalen Haushalt in den Bereich roter Zahlen getrieben hatte, habe es nach Auskunft des Bürgermeisters zwar Ideen zum Sparen gegeben. Allerdings seien die weitgehend nicht umgesetzt worden. Nun komme die Stadt ab 2023 nicht mehr um ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept herum. Dieses soll dafür sorgen, dass die Kommune weiter ihren Pflichtaufgaben, aber auch den freiwilligen Leistungen nachkommen könne, betont Schmidt. Es solle vielmehr „die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Dauer sicherstellen“, ergänzte der Verwaltungschef.

Heuer ließ keinen Zweifel daran, dass es mit der „Haushaltskraft“ in Langenhagen auch zu schaffen sei, die finanzielle Situation in den nächsten Jahren durchaus wieder zu verbessern – ungeachtet der immensen Investitionen in die Bildung. Doch genau das bezeichnet er nicht nur als Standortvorteil, sondern als Schritt in die Zukunft. Gleichwohl: Seit einigen Jahren klaffe die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer weiter auseinander.

Heuer: Gesetzgeber muss Kommunen entlasten

Genau dort erhofft sich Heuer nach eigenen Angaben Hilfe von Bund und Land. Denn es gebe viele Pflichtaufgaben für Kommunen. Er erinnerte dabei an die gesetzlich verpflichtenden Kita- und Krippenplätze. Nach Auskunft von Sozialdezernentin Eva Bender erhalte die Stadt dafür aktuell lediglich 75 Prozent der entstehenden Kosten, für drei Wochentage. „Wer die Musik bestellt, muss dafür auch bezahlen“, fasst das der Bürgermeister süffisant zusammen. Aus diesem Grund müssten die Städte und Gemeinden an den Gesetzgeber gemeinsam herantreten, um der Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung Nachdruck zu verleihen.

Die ausufernden Ausgaben resultieren Heuers Angaben zufolge nämlich aus den Personalkosten. Diese stellen mit gut 60 Millionen Euro pro Jahr den zweitgrößten Posten dar, etwa für das gesetzlich geforderte Mehr an Betreuungskräften in Kitas und Ganztagsschulen. Auch an die sogenannten Transferleistungen müsse herangegangen werden. Dazu zählen etwa Zahlungen an die Region im Zuge des sogenannten Finanzausgleichs. Langenhagen werde wegen seiner stark sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen zu Zahlungen von etwa 80 Millionen Euro pro Jahr verpflichtet, ohne dass die erheblichen Investitionen der Stadt berücksichtigt würden, berichtet Heuer.

Stadt investiert massiv in die Bildung

Schließlich gibt die Kommune in den nächsten vier Jahren gut 300 Millionen Euro allein für weiterführende Schulen aus. So schlägt das im Bau befindliche neue Gymnasium an der Pferderennbahn mit geschätzten knapp 100 Millionen Euro zu Buche. Weitere Neubauten an der IGS-Süd mit kalkulierten 91 Millionen Euro und der IGS Langenhagen für wohl 92,1 Millionen Euro stehen ebenfalls an.

Timo Heiken (von links), Carsten Hettwer, Mirko Heuer und Hilde Léon zeigen das Modell des ersten Platzes. Im Hintergrund sind einige der vielen Entwürfe für die neue IGS Langenhagen an den Stellwänden zu erkennen. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Angesichts der finanziellen Situation der Stadt ließ der Bürgermeister keinen Zweifel daran, dass neben dem Sparen kein Weg an höheren Steuern und Gebühren für die Bürger vorbeiginge. Heuer stellte aber auch klar, dass die bisher gezahlten freiwilligen Leistungen oder Zuschüsse an Vereine und Verbände fortan „über Bord geworfen“ werden würden. Diese flössen weiter, nur vielleicht in anderer Höhe. Das Rundumsorglospaket könne künftig nicht immer angeboten werden. „Das müssen wir den Bürgern klarmachen“, betont Heuer mit Blick auf den bisher gepflegten sehr teuren „Langenhagener Standard“.

Externe Berater sollen Mediation forcieren

Doch nicht nur die Bürger müssten das einsehen, sondern auch die Vertreter im Rat, meint Heuer. Denn diese hatten in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihren teils sehr differenzierten Forderungen diverse Sparvorschläge der Stadtverwaltung obsolet gemacht, berichtet der Verwaltungschef. Aus diesem Grund soll der nun mehrheitlich beschlossene Einkauf externen Sachverstands nicht nur Einsparpotenziale aufzeigen, sondern auch eine Mediation in den politischen Gremien forcieren, forderte Irina Brunotte.

Die Sozialdemokratin forderte in der Ratssitzung am Montag aber auch von der Verwaltung mehr Eigenleistung. So schwebe ihr eine Immobilienstrategie der Stadt vor. Denn auch für sie sei in den von Heuer angesprochenen Baustandards ein „großer Hebel“ zum Sparen genau wie etwa in Überlegungen, das Abstellen von Autos künftig in Langenhagen als eine weitere Einnahmequelle zu erschließen.

