Die Stadt Langenhagen soll von der Region Hannover 1,85 Millionen Euro zurückbekommen. Diesen Vorschlag hat die Finanzdezernentin der Region, Cordula Drautz, angekündigt. Insgesamt will die Behörde die Städte und Gemeinden mit einer Rückzahlung in Höhe von 35 Millionen Euro entlasten. Das Geld stammt vom Bund, der künftig einen höheren Anteil an den Unterkunftskosten für einkommensschwache Haushalte übernimmt, für welche die Region zuständig ist, Dieser Bundesanteil wächst von 50 auf 75 Prozent. Damit stehen der Region Hannover rund 70 Millionen Euro zusätzlich im Haushalt zur Verfügung.

Heuer : „Geld wird dazu verwendet, unser Defizit wieder zu senken“

„Wir wollen in Zeiten von Corona, in denen für alle öffentlichen Haushalte Unsicherheit herrscht, wie sich die Einnahmen zukünftig entwickeln werden, als Region die Städte und Gemeinden entlasten, sofern es unsere Finanzlage erlaubt“, sagte Drautz. Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer freut sich über die unerwartete Spritze für den Haushalt der Stadt während der Pandemie. „Das Geld wird dazu verwendet, unser Defizit jetzt wieder zu senken, nachdem es durch Corona deutlich gestiegen ist“, sagte er.

Die Entscheidung über den Vorschlag muss allerdings noch die Regionsversammlung in ihrer Sitzung am 15. Dezember treffen. Zudem ist noch nicht endgültig klar, ob die Ankündigung des Bundes, einen höheren Anteil der Unterkunftskosten zu tragen, rückwirkend für 2020 gilt.

Gemeinde Wedemark erhält rund 700.000 Euro

Jährlich zahlen die Städte und Gemeinden einen Betrag an die Region – die sogenannte Regionsumlage –, woraus etwa die soziale Infrastruktur und der öffentliche Personennahverkehr finanziert werden. Außer Hannover mit mehr als 20 Millionen Euro profitiert Langenhagen nun von der höchsten Rückzahlung durch die Region. Die Nachbargemeinde Wedemark erhält rund 700.000 Euro zurück, Isernhagen mehr als 650.000 Euro und Garbsen etwa 1,4 Millionen Euro.

