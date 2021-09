Langenhagen

Was ist denn hier los? Diese Frage muss Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur Langenhagen an diesem Tag oft beantworten. Denn der Stand der zur Stadtverwaltung gehörenden Agentur auf dem Marktplatz ist durchaus ein Hingucker: Pavillonzelt, bunte Zettel, Wäscheleinen mit Klammern. „Wir machen das hier als Stadt als Dankeschön für die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Außerdem wollen wir auf das Thema Ehrenamt hinweisen und dass sich Menschen dafür engagieren“, sagt Stegmaier immer wieder – ihre Standardantwort. „Ich muss heute oft den gleichen Text sprechen“, sagt Stegmaier und lacht. „Aber es ist ja schön, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.“

An diesem Tag ist der Auftakt der Ehrenamtskampagne, die den Namen trägt „Mein Ehrenamt. Mein Langenhagen“ und noch bis zum 5. Dezember mit unterschiedlichen Aktionen die Anerkennung und Wertschätzung des Ehrenamts betonen soll. Viele Menschen, die sich bereits ehrenamtlich engagieren und der Freiwilligenagentur schon bekannt sind, kommen vorbei und erhalten ein kleines Präsent. Viele Freiwillige sind in Vereinen tätig. Außerdem gibt es Geschenke wie ein Glas exklusiven Rathaushonig für die Standbesucher, die sich einen Zettel schnappen und darauf notieren, was sie am Ehrenamt wichtig finden. Die Zettel erhalten dann einen Platz an einer der Wäscheleinen.

An der Wäscheleine hängen, in unterschiedlichen Sprachen, die Statements zum Ehrenamt. Im Hintergrund ist das kleine Häuschen der Offenen Gesellschaft Langenhagen zu sehen. In diesem befinde sich das Offene Klavier, an diesem Tag zum einzigen Mal in diesem Jahr nutzbar. Quelle: Stephan Hartung

„Ehrenamt ist wichtig und macht Spaß“, schreibt Gunter Halle auf das Stück Papier. Er weiß aus eigener Erfahrung um die Bedeutung. Halle ist zweiter Vorsitzender des Nabu Langenhagen. „Entscheidend ist, dass wir neue und junge Leute zu uns bekommen“, sagt Halle und berichtet von der schweren Suche, um an engagierten Nachwuchs zu gelangen. „Wir haben schon überlegt, ob wir mal an die Schulen gehen, aber das ist schwer.“

Auf der Homepage der Stadt Langenhagen findet man im Bereich Ehrenamt unter der Adresse www.langenhagen.de/Ehrenamt alle Informationen zur Kampagne, zu der auch Filme, Social-Media-Auftritte, Aktionen, Interviews und Präsenzveranstaltungen gehören. In solch verschiedenen Facetten will die Freiwilligenagentur das Ehrenamt sichtbar machen.

Von Stephan Hartung