Langenhagen

Mit seinem kommunalen Corona-Schnelltestzentrum ist die Stadt Langenhagen Vorreiter in der Region Hannover gewesen. Die Behörde hat nun auf Antrag der Verwaltung dieses nachträglich auch bewilligt. Somit übernimmt der Bund künftig einen Teil der Kosten. Bisher zahlt Langenhagen die maximal einmal in der Woche angebotenen Tests für Langenhagener und Menschen, die in der Stadt arbeiten, aus eigener Tasche.

Der Andrang beim Testzentrum, das Anfang März seinen Betrieb aufgenommen hatte, ist nach wie vor riesig: „Wir waren in den vergangenen sieben Tagen zu 99 Prozent ausgebucht“, sagte Stadtsprecher Ralph Gureck. Gerade einmal vier von 400 Terminen seien in diesem Zeitraum nicht vergeben gewesen. Kurzfristige Terminvereinbarungen sind daher kaum möglich.

Weitere Schnelltest-Zentren in der Region genehmigt

Das Testzentrum in Langenhagen ist mittlerweile eines von 18 in der Region, dass die Regionsverwaltung genehmigt hat. Die meisten gibt es in Hannover, außerdem wird etwa in Barsinghausen, der Wedemark und Wunstorf getestet. Voraussetzung dafür ist neben einem Test- und Hygienekonzept die Zusage, positive Schnelltestergebnisse unmittelbar dem Gesundheitsamt zu melden.

Für die Langenhagener ändert sich mit der Genehmigung zunächst nichts: Bereits jetzt können Menschen, die in Langenhagen leben oder arbeiten, einmal die Woche einen kostenlosen Schnelltest im Testzentrum im Rathaus machen. Die Kosten für die bis zu 100 Schnelltests am Tag hat die Stadt bisher selbst übernommen, derzeit 2847 Euro am Tag.

Wohl keine Mehrkosten durch zusätzliche Tests

Bisher bietet die Stadt die Tests an drei Tagen im Dreiminutentakt an, jeweils montags von 8 bis 13 Uhr sowie mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr. Nun hat die Verwaltung angekündigt, die Testungen auszuweiten. Bürgermeister Mirko Heuer will das Angebot auf alle Wochentage ausdehnen. Darüber berät am Montag, 22. März, der Verwaltungsausschuss (VA). Nach der Bewilligung durch die Region müsste die Stadt wohl keine Mehrkosten befürchten.

Von Elena Everding