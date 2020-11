Langenhagen

Horst-Adolf Freise hat aktuell ein Problem. Wenn er seine Frau „besuchen“ möchte, kann der gehbehinderte Mann sein Auto nirgends an der Karl-Kellner-Straße parken. Mit „Besuch“ meint der heute 86 Jahre alte, einst als „Automatenkönig von Hannover“ bezeichnete Langenhagener einen Gang auf den kirchlichen Friedhof. Und diesen besucht er nach eigenen Angaben seit dem Tod seiner Ehefrau nahezu täglich.

Bis vor Kurzem, wie er berichtet. Doch seit die aufwendigen und gut 17 Millionen Euro teuren Sanierungen an der denkmalgeschützten Hermann-Löns-Schule liefen, ist das so ohne Weiteres nicht mehr möglich. Denn die Lehrer würden wegen des nun fehlenden Parkraumes auf dem Schulgelände – in den Containern werden nun die Kinder unterrichtet – vor dem Friedhof ihre Autos parken, meint Freise. „Speziell die Menschen mit Gehbehinderungen haben nun ein Problem zu den Grabflächen zu gelangen“, sagt er. Seinen Angaben zufolge müsste er nun nicht nur auf Besuche, sondern auch auf die Grabpflege weitestgehend verzichten.

Friedhofsbesucher haben aktuell ein Problem

Die Stadt saniert nicht nur die Hermann-Löns-Schule, sondern hat seitdem auch ein Problem mit den Elterntaxis. Denn diese hatten wegen des gesperrten Haupteinganges an der Niedersachsenstraße daraufhin Zuflucht in der engen und als Sackgasse ausgeschilderten Karl-Kellner-Straße gesucht. In der Folge kam es „durch haltende, parkende, wieder anfahrende und zum Teil rücksichtslos wendenden Autos für die Schulkinder zu oft schwer einschätzbaren und mitunter gefährlichen Situationen“, hatte die Stadt im September mitgeteilt. Als Reaktion darauf hat die Verwaltung die Einfahrt auf die Karl-Kellner-Straße über die Niedersachsenstraße für Autos, Lastwagen und motorisierte Zweiräder zu bestimmten Zeiten gesperrt. Allerdings parken nun andere Fahrzeuge dauerhaft oder werden zu anderen Zeiten als den ausgeschilderten Verboten dort abgestellt.

Seit Ende September weisen Schilder den Eltern den Weg – erlauben zu Bring- und Holzeiten nicht mehr die Einfahrt in die Karl-Kellner-Straße. Quelle: Sven Warnecke

Stadt: Verkehr soll beobachtet werden

Das Problem hat inzwischen auch die Langenhagener Stadtverwaltung erkannt, berichtet Rathaussprecherin Juliane Stahl. Doch sie macht den Friedhofsbesuchern Hoffnung. „In der Regel bedarf es eine gewisse Zeit, bis sich alle Verkehrsteilnehmer auf Änderungen eingestellt haben. Wir werden die Situation in der Karl-Kellner-Straße in den nächsten Tagen und insbesondere nach den Herbstferien beobachten“, kündigt die Stadtsprecherin an. Von diesen Ergebnis sei aber anhängig, ob die Verwaltung weitere Maßnahmen beraten und dann auch ergreifen werde.

Stahl sagt aber auch, dass die Lehrer der Hermann-Löns-Schule auch bereits vor der Sanierung des Gebäudes rund um das Gebäude und somit auch an der Karl-Kellner-Straße geparkt hätten. Für die Besucher des Friedhofs hat die Stadtsprecherin noch eine gute Nachricht parat: Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die wesentlichen Abrissarbeiten bis Ende November abgeschlossen werden und dann die Rohbau-Arbeiten beginnen können.“

Von Sven Warnecke